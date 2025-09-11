  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

یقین ہے ہم اپنے پاوں پر کھڑے ہو کر ایک عظیم قوم بنیں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

ویب ڈیسکشائع 11 ستمبر 2025 05:39pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے قرض اتارنے کے لئے اکاؤنٹ بنایا کیوں کہ قرض دار قوم کبھی خودار اور آزاد نہیں ہوسکتی، مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے پاوں پر کھڑے ہو کر ایک عظیم قوم بنیں گے۔

پشاور میں پاک صاف وشفاف پختونخوا مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خواب کے مطابق بلدیاتی نظام بنایا تھا لیکن بدقسمتی سے حکومت میں ہونے کے باوجود بلدیاتی نتائج کچھ اچھے نہیں آئے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں بلدیاتی نظام کو عمران خان کے ویژن سے ہٹایا گیا، اختیارات کے لیے بلدیاتی نظام کو تباہ کرکے رکھ دیا، جب تک سیاست کو نہیں نکالیں گے تو نظام ٹھیک نہیں ہوسکتا۔

علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں کبھی بھی صفائی کے لئے کوئی منصوبہ نہیں بنا، ہمارے لیڈر کا ویژن ہے کہ سب کو برابری کی سطح پر لانا ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کسی بندے کی بھرتی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ وی سی چیئرمین کسی بھی جماعت کا ہو اس کے لئے صفائی کی گاڑیاں دستیاب ہوں گی، بحیثیت وزیراعلیٰ بہت دباو ہوتا ہے لیکن بہت حد تک اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کرچکے ہیں۔

وزیراعلی خیبرپختونخوا نے کہا کہ 75 سال سے کسی نے دیہی ترقی کے بارے میں سوچا تک نہیں، ہم نے اپنے حصے کا کام کردیا ہے اب آپ نے اپنے حصہ کا کام کرنا ہے، آپ کے علاقہ کی صفائی دیکھ کر لوگ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کیسے انسان اور مسلمان ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم جب آئے تو خزانے میں 18 دن کی تنخواہ تھی، ہم نے نا صرف رکے ہوئی منصوبے شروع کئے بلکہ خزانہ بھی بھر دیا،14 سالوں میں جاری منصوبوں میں چار سو ارب سے زائد کا اضافہ ہوا۔

انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے ٹیکس اور صوبے کے ساتھ ایسی زیادتی ہوگی تو کیسے ترقی کریں گے، صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے،ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے قرض اتارنے کے لئے اکاونٹ بنایا،قرضدار قوم کبھی خودار اور آزاد نہیں ہوسکتی۔

علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہیں بھی اب اکاونٹ میں آئیں گی، پاک صاف و شفاف پختونخوا آپ کا اپنا منصوبہ ہے اور اب صوبے میں صفائی سے متعلق تبدیلی آئے گی۔

مزید کہا کہ آگے بڑھنے کے لئے معاشی خودمختاری ضروری ہے،صرف ایک سو روپے میں آپ کے گھر کی صفائی کچھ بھی نہیں،مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے پاوں پر کھڑے ہو کر ایک عظیم قوم بنیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025