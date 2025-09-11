  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایئر چیف مارشل سے کمانڈر عراقی فضائیہ کی ملاقات، باہمی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 06:39pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، آئی ایس پی آر، فیس بک
— فوٹو: اسکرین شاٹ، آئی ایس پی آر، فیس بک

پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ موحنّد غالب محمد رعدی الاسدی کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد نے ملاقات کی۔

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق اسلام آباد میں ایئر ہیڈکوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں بالخصوص مشترکہ تربیت، استعداد کار میں اضافہ اور ایوی ایشن انڈسٹری میں ترقی پر زور دیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ایئر ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے ایک چاق چوبند دستے نے لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ موحنّد غالب محمد رعدی الاسدی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔

ملاقات کے دوران پاک فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے مذہبی اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا اور انہیں دونوں فضائی افواج کے دیرینہ تعلقات کی بنیاد قرار دیا۔

انہوں نے عراقی فضائیہ کو تربیت کے میدان میں بھرپور اور مسلسل مدد فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کمانڈر عراقی فضائیہ کو یقین دلایا کہ پاک فضائیہ عراقی فضائیہ کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون جاری رکھے گی۔

دونوں کمانڈروں نے مشترکہ مشقیں اور تربیتی اقدامات کرنے پر اتفاق کیا تاکہ دونوں فضائی افواج کے درمیان بہتر رابطہ کاری اور مضبوط عملی ہم آہنگی قائم ہو سکے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق عراقی فضائیہ کے کمانڈر نے اپنے وفد کے پرجوش استقبال اور مہمان نوازی پر مخلصانہ شکریہ ادا کیا، انہوں نے پاک فضائیہ کی بصیرت افروز قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پی اے ایف ایک جدید، پیشہ ور اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ فضائی قوت میں تبدیل ہو چکی ہے۔

لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ موحنّد غالب محمد رعدی الاسدی نے عراقی فضائیہ کے تربیتی نظام کو بنیادی سے لے کر اعلیٰ سطح تک ازسرِنو ترتیب دینے کی خواہش کا اظہار کیا اور پاک فضائیہ کے عالمی معیار کی تربیتی مہارت سے استفادہ کرنے کے لیے تعاون طلب کیا۔

انہوں نے پی اے ایف پائلٹس کے ساتھ تبادلہ تعیناتیوں سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کا بھی ذکر کیا تاکہ عراقی پائلٹس براہ راست پی اے ایف کے جنگی تجربہ کار ماہرین سے سیکھ سکیں۔

عراقی فضائیہ کے کمانڈر نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں پی اے ایف کی جانب سے پیش کردہ جدید اقدامات، مقامی صلاحیتوں اور مستقبل بین وژن سے متاثر ہوئے اور کہا کہ عراقی فضائیہ بھی پاکستان کے اس ماڈل سے رہنمائی لیتے ہوئے عراق میں ایسا ہی ایک نظام قائم کرنے کی خواہاں ہے، جو تعلیمی اداروں، صنعت اور عسکری ضروریات کو ایک چھت کے نیچے لاتا ہو۔

بعد ازاں، کمانڈر عراقی فضائیہ نے نیشنل آئی ایس آر اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشنز سینٹر اور پاک فضائیہ کے سائبر کمانڈ کا دورہ کیا، جہاں انہیں پی اے ایف کی عملی صلاحیتوں اور تکنیکی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔

عراق کے اس اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا یہ دورہ دونوں ممالک کے اس پختہ عزم کی علامت ہے کہ وہ اپنی عسکری شراکت داری کو مزید مستحکم کریں گے، تعاون کو فروغ دیں گے اور مضبوط تعلقات قائم کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025