صدر مملکت کا میجرعدنان اور میجر معیزعباس شہید کے گھروں کا دورہ، اہلخانہ سے اظہار تعزیت
صدر مملکت آصف علی زرداری نے فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے میجر عدنان اسلم اور میجر سید معیز عباس شاہ کے گھروں کا دورہ کیا اور شہداء کے اہلخانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
ڈان نیوز کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارتی سرپرستی میں چلنے والے فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑ کر شہید ہونے والے دونوں افسران کی جرات، قیادت اور حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا۔
صدر زرداری نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے دونوں افسران کی قربانیاں اعلیٰ ترین روایات کی عکاس ہیں، پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پُرعزم ہے۔
واضح رہے کہ پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ (ایس ایس جی) سے تعلق رکھنے والے میجر عدنان اسلم 2 ستمبر کو بنوں میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد دوران علاج شہید ہو گئے تھے۔
میجر سید معیز عباس شاہ 24 جون کو جنوبی وزیرستان میں انٹیلی جنس آپریشن کے دوران شہادت کے رتبے پر فائض ہوئے تھے۔