  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 29.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 29.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اگلے اجلاس کی میزبانی کرے گا، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع September 12, 2025 اپ ڈیٹ September 12, 2025 04:55pm
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اگلے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس کے لیے حکام کو ابھی سے تیاری شروع کرنی ہوگی۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹی چوک فلائی اوور کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی چوک فلائی اوور اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے رہائشیوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔

انہوں نے واضح کیا کہ مختصر وقت میں کسی بھی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

وزیر اعظم نے بتایا کہ ایک کلومیٹر فلائی اوور سے ایکسپریس وے اور دیگر علاقوں تک آمد و رفت آسان ہوگی۔

انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد سے راولپنڈی کے مسافروں کے لیے ریل کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی، اس سے قبل میٹرو اور بس سروس، نئی بسیں اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جا چکی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ریل کی پٹری موجود ہے اور اس منصوبے کے مکمل ہونے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام کے لیے ایک بہترین سہولت فراہم ہوگی۔

وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ اگلی ایس سی او سمٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا اور اسی سلسلے میں انہوں نے تیاریوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔

شہباز شریف کے مطابق ہمیں ابھی سے تیاری شروع کرنی ہوگی، رہائش کا انتظام کرنا ہے اور اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

2

ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کا نئے آئی جی کے ماتحت کام کرنے سے انکار، چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا

3

ایک آئی فون 17 کی قیمت ہزاروں پاکستانیوں کی سالانہ کمائی سے بھی زیادہ

4

اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے، امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وزیراعظم

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

7

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

8

نیتن یاہو نے قطر پر حملے کو پاکستان میں بن لادن کیخلاف امریکی آپریشن سے تشبیہ دے دی

کارٹون

کارٹون : 12 ستمبر 2025
کارٹون : 11 ستمبر 2025