صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے 10 روزہ سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے

ویب ڈیسک شائع September 12, 2025 اپ ڈیٹ September 12, 2025 06:41pm
— فوٹو: پی آئی ڈی

صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے 10 روزہ سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق چین کے نائب وزیرِ خارجہ اور نائب گورنر نے چنگدو ایئر پورٹ پر صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا، پاکستان کے سفیر خالد ہاشمی اور چینی سفیر جیازگن زی ڈونگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔

واضح رہےکہ صدر آصف علی زرداری اپنے دورےکے دوران چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، ساتھ ہی پاک-چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔

آصف علی زرداری چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقعوں پر بات کریں گے جبکہ پاکستان، چین آزمودہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید آگے بڑھایا جائےگا۔

دریں اثنا، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران صدر زرداری کے دورہِ چین پر ردِ عمل دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کا چین کا حالیہ دورہ ہنگامی نہیں بلکہ پہلے سے شیڈول تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے صدر مملکت کے دورہِ چین کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ہی تمام ضروری اقدامات اُٹھا لیے گئے تھے۔

