  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 28.4°C
  • ISB: Rain 27.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 28.4°C
  • ISB: Rain 27.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

امریکا باہمی مذاکرات کے ذریعے ٹک ٹاک تنازع کا حل نکالے، چین

ٹیک ڈیسکشائع 13 ستمبر 2025 07:58pm
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

چین نے امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک کی فروخت اور تنازع کے معاملے کو باہمی اور منصفانہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق چین کی وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک سے متعلق تمام مسائل قوانین اور ضوابط کے مطابق جائزہ لیے جائیں گے۔

چینی حکومت نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی تشویش باہمی احترام اور مساوی مشاورت کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے حل کرے تاکہ کاروباری ماحول اچھی طرح سے آگے بڑھے۔

چین کی وزارت تجارت کے مطابق دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی تشویشات کو بات چیت سے حل کرکے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ چینی کمپنیوں بشمول ٹک ٹاک کے لیے امریکا میں کاروبار جاری رکھنے کے لیے منصفانہ ماحول فراہم کرنے میں مدد مل سکے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کو اپنے امریکی اثاثوں کی فروخت کے لیے آئندہ ہفتے 17 ستمبر تک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، تاہم سودہ نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اس کی مدت مزید بڑھانے کا عندیہ بھی دے رکھا ہے۔

ٹک ٹاک پر امریکا میں پابندی کا قانون گزشتہ سال منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ٹک ٹاک کو 20 جنوری 2025 تک اپنی ملکیت امریکی ہاتھوں میں منتقل کرنا تھی۔

قانون کے مطابق ٹک ٹاک اپنی چینی ملکیت سے الگ ہو کیونکہ قانون سازوں اور انٹیلی جنس حکام کا کہنا ہے کہ چینی حکومت اس ایپ کے ذریعے امریکی صارفین کا حساس ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے یا پروپیگنڈا پھیلا سکتی ہے۔

ٹک ٹاک نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے ڈیٹا کی حفاظت کے اقدامات کیے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

3

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

4

لوئر دیر: دہشت گردوں کےخلاف آپریشن میں 7 ایف سی اہلکار شہید، 13 زخمی

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

چارلی کرک کے قاتل کی معلومات دینے پر ایک لاکھ ڈالر انعام کا اعلان، قتل میں استعمال ہونیوالی رائفل برآمد

7

بچپن میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

8

چارلی کرک کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 13 ستمبر 2025
کارٹون : 12 ستمبر 2025