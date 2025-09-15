  • KHI: Rain 28.8°C
  • LHR: Sunny 31.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 29.7°C
  • KHI: Rain 28.8°C
  • LHR: Sunny 31.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 29.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

روانڈا-کانگو معدنیات کے شعبے میں امریکا سمیت فریقین ثالث کے ساتھ تعاون پر متفق

ڈان اخبار شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 10:47am
فریم ورک جون میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت بات چیت کے دوران امن معاہدہ طے پانے کے بعد تیار کیا گیا ہے — فائل فوٹو: رائٹرز
فریم ورک جون میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت بات چیت کے دوران امن معاہدہ طے پانے کے بعد تیار کیا گیا ہے — فائل فوٹو: رائٹرز

روانڈا اور جمہوریہ کانگو امریکا سمیت فریقین ثالث کے ساتھ تعاون کرنے پر متفق ہو گئے ہیں، تاکہ وہ اپنی معدنی سپلائی چینز کو دوبارہ منظم کریں اور اصلاحات تیار کریں، کیونکہ دونوں ممالک واشنگٹن میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے فریم ورک کے مسودے پر اتفاق کیا ہے، جو امن معاہدے کا حصہ ہے اور اب اس مسودے پر متعلقہ فریقین، بشمول نجی شعبہ، کثیرالجہتی بینک اور دیگر ممالک کی کچھ ڈونر ایجنسیاں بات چیت کر رہی ہیں۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ کانگو اور روانڈا غالباً اکتوبر کے اوائل میں اس فریم ورک کو حتمی شکل دینے کے لیے ملاقات کریں گے، اس پر بعد میں سربراہان مملکت دستخط کریں گے، یہ 17 صفحات پر مشتمل فریم ورک جون میں واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت ہونے والی بات چیت کے دوران طے پانے والے امن معاہدے کے بعد تیار کیا گیا ہے۔

یہ معاہدہ لڑائی ختم کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جس میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور ساتھ ہی اربوں ڈالر کی مغربی سرمایہ کاری کو اس خطے میں متوجہ کرنے کی کوشش ہے جو ٹینٹالم، سونا، کوبالٹ، تانبا اور لیتھیم جیسے معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔

یہ مسودہ اگست میں طے پانے والے ابتدائی خدوخال پر مبنی ہے اور اس میں عمل درآمد کے اقدامات اور ہم آہنگی کے طریقہ کار شامل کیے گئے ہیں۔

اگست کے خدوخال میں توانائی، بنیادی ڈھانچہ، معدنی سپلائی چینز، نیشنل پارکس، اور عوامی صحت پر تعاون کی بات کی گئی تھی۔

مسودے کے مطابق فریقین اس بات کا عہد کریں گے کہ وہ امریکا اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اضافی ریگولیٹری اقدامات اور اصلاحات تیار کریں گے، جو نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے خطرات کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوں، تاکہ غیر قانونی تجارت کو کم کیا جا سکے اور شفافیت میں اضافہ ہو۔

وہ بیرونی شفافیت کے طریقہ کار کو بھی اپنائیں گے جن میں اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم (او ای سی ڈی) کی ہدایات پر عمل درآمد کا عزم بھی شامل ہوگا۔

مسودہ فریم ورک میں کان کنی کے مقامات کی فریق ثالث کے ذریعے جانچ پڑتال اور نجی شعبے کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر سرحد پار خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کا ذکر بھی شامل ہے۔

فریم ورک میں ہم آہنگی کے طریقہ کار بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں علاقائی معاشی انضمام پر سالانہ اعلیٰ سطح کے اجلاس اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی اور تکنیکی ورکنگ گروپس کی میٹنگز کی ٹائم لائنز شامل ہیں۔

کِنشاسا اور کیگالی نے جون میں واشنگٹن میں طے پانے والے معاہدے کے تحت اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ 90 دنوں کے اندر علاقائی معاشی انضمام کے فریم ورک کا آغاز کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

4

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

5

نیتن یاہو جنگی مجرم، نسل کشی کے ذمہ دار، نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی

6

وہ دن جب کٹھمنڈو جل اٹھا!

7

افغانستان خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، وزیرِاعظم

8

خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 35 خوارج ہلاک، 12 جوان شہید

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025