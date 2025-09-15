  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

امریکا اور چین ٹک ٹاک کی فروخت کے معاملے پر متفق ہوگئے

ٹیک ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 08:50pm
—فوٹو: اے ایف پی
—فوٹو: اے ایف پی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور چین نے ٹک ٹاک کی فروخت سمیت دیگر کاروباری معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کرلیا۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 19 ستمبر کو گفتگو ہوگی۔

امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور تجارتی نمائندہ جیمیسن گریر نے 15 ستمبر کو اسپین کے شہر میڈرڈ میں اعلیٰ سطحی امریکی و چینی مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ دونوں ممالک میں معاہدوں کو حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوگیا، تاہم دونوں نے واضح طور پر معاہدے کی تجارتی شرائط کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ یہ معاہدہ دو نجی فریقوں کے درمیان ہے لیکن اس کی تجارتی شرائط پر اتفاق ہو چکا ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں بتایا کہ یورپ میں امریکا اور چین کے درمیان ہونے والا بڑا تجارتی اجلاس اچھا ہوا۔

انہوں نے لکھا کہ ایک خاص کمپنی پر بھی معاہدہ ہو گیا ہے، جسے امریکی نوجوان بچانا چاہتے تھے، اب نوجوان بہت خوش ہوں گے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ وہ 19 ستمبر کو صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب بھی بہت مضبوط ہیں۔

رائٹرز کے مطابق امریکی اور چینی وفود نے میڈرڈ میں ٹک ٹاک کی فروخت سمیت وسیع تر معاشی پالیسیوں پر بات چیت کی۔

دو روز قبل چین نے امریکی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کی فروخت یا اس کی امریکا میں سروسز جاری رکھنے کے حوالے سے مذاکرات پر توجہ دے اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ حل کرے۔

ٹک ٹاک کو امریکا میں 17 ستمبر تک بند ہونے کا خطرہ ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی عندیہ دے رکھا ہے کہ وہ اس پر پابندی کی مدت کو مزید بڑھا دیں گے۔

ٹک ٹاک پر امریکا میں پابندی کا قانون گزشتہ سال منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ٹک ٹاک کو 20 جنوری 2025 تک اپنی ملکیت امریکی ہاتھوں میں منتقل کرنا تھی۔

قانون کے مطابق ٹک ٹاک اپنی چینی ملکیت سے الگ ہو کیونکہ قانون سازوں اور انٹیلی جنس حکام کا کہنا ہے کہ چینی حکومت اس ایپ کے ذریعے امریکی صارفین کا حساس ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے یا پروپیگنڈا پھیلا سکتی ہے۔

ٹک ٹاک نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے ڈیٹا کی حفاظت کے اقدامات کیے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

3

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

4

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

5

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

6

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

7

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

8

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025