  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 33.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 33.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی میں صبح سویرے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار ہوگیا

محمد بلال شائع September 16, 2025 اپ ڈیٹ September 16, 2025 10:12am
شہر میں ہلکی بارش کے بعد کورنگی روڈ پر کے پی ٹی انٹرچینج پر ٹریفک جام ہے — فوٹو: اسلم سلطان
شہر میں ہلکی بارش کے بعد کورنگی روڈ پر کے پی ٹی انٹرچینج پر ٹریفک جام ہے — فوٹو: اسلم سلطان

کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے سے ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، بارش سے شہر کا موسم خوشگوار ہوگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں آئی آئی چندریگر روڈ، صدر، ایم اے جناح روڈ اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی، نمائش چورنگی، حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ، صفورا میں بھی ہلکی بارش ہوئی، نارتھ ناظم آباد، بورڈ آفس، سخی حسن، حیدری، پٹیل پاڑہ میں بھی بادل برس پڑے۔

کورنگی، ڈیفنس، قیوم آباد، پنجاب کالونی، گذری، ریس کورس، کلب روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسٹیڈیم روڈ، شاہراہ فیصل پر بھی ہلکی بارش ہوئی، کئی گھنٹے تک بوندا باندی سے سڑکوں پر پانی جمع ہونا شروع ہوگیا۔

ہلکی بارش سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، کورنگی روڈ پر کے پی ٹی انٹرچینج سے ڈیفنس کی جانب جانے والی سڑک پر ٹریفک جام ہوگیا، سیکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔

یاد رہے کہ رواں ماہ کراچی میں مون سون بارشوں کے نتیجے میں لیاری اور ملیر ندی میں پانی سطح انتہائی بلند ہوگئی تھی، سعدی ٹاؤن سمیت کئی نشیبی علاقے زیر آب آگئے تھے۔

شدید بارشوں کے نتیجے میں تھڈو ڈیم اوور فلو ہوگیا تھا، ملیر ندی میں کورنگی جام صادق کے مقام پر تعمیراتی منصوبے کی مشینری بھی ڈوب گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

3

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

4

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

5

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

6

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

7

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

8

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

کارٹون

کارٹون : 16 ستمبر 2025
کارٹون : 15 ستمبر 2025