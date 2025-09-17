  • KHI: Cloudy 29.7°C
کراچی: سی ویو کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد

عمران حفیظ | ویب ڈیسکشائع 17 ستمبر 2025 09:05am
پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کیلئے جناح ہسپتال منتقل کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں — فائل فوٹو: اے ایف پی
پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کیلئے جناح ہسپتال منتقل کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں — فائل فوٹو: اے ایف پی

کراچی کے تھانہ درخشاں کی حدود سی ویو بلاک 28 کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی ویو کے قریب گاڑی سے ملنے والی مرد کی لاش کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی، جب کہ 28 سالہ خاتون کی شناخت فوری طور پر نہیں ہوسکی۔

پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال منتقل کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں، ابتدائی طور پر موت دم گھٹنے کا نتیجہ لگتی ہے، تاہم حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔

قبل ازیں لاشیں ملنے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی تھی، جب کہ سوسائٹی کے گیٹ بند کر دیے تھے۔

