  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
  • LHR: Clear 34.8°C
  • ISB: Clear 32°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
  • LHR: Clear 34.8°C
  • ISB: Clear 32°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان آئندہ سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوگا، چیئرمین این ڈی ایم اے

عمید علی شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 03:09pm
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار

چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک (ہلال امتیاز، ملٹری) نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوگا، آنے والے سالوں میں بارشوں کی زیادہ توقعات ہیں، پاکستان میں 7 ہزار سے زائد گلیشیئر موجود ہیں، پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کی سینیٹر شیری رحمٰن کی زیرِ صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین این ڈی ایم اے نے مون سون سے متعلق بریفنگ دی۔

لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کمیٹی کو بتایا کہ رواں سال مون سون 2 ہفتے پہلے شروع ہوا، پاکستان آنے والے ہر سال میں موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوگا، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ موسمیاتی تبدیلی کا باعث ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 7 ہزار سے زائد گلیشیئر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، بھارت نے پاکستان کے ساتھ ڈیمز کا کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا، آنے والے سالوں میں بارشوں کی زیادہ توقعات ہیں۔

لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ڈیزاسٹر کے لیے پیسہ دینے والے ممالک خود موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا شکار ہیں، ہماری اپنی استعداد، اقوام متحدہ (یو این) کی فراہم کردہ معلومات سے زیادہ بہتر ہے، این ڈی ایم اے کی پیش گوئی 98 فیصد بہتر ہے۔

چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر اور پنجاب کے دریاؤں میں اس بار زیادہ پانی ہے، قادر آباد سدھنائی اور جھنگ میں بند توڑ کر پانی کے ریلوں کا زور کم کیا گیا، آج گڈو بیراج پر 5 لاکھ کا ریلا جمع ہوگا۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

2

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

3

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

4

ننھے اسٹار عمر شاہ کی تدفین کردی گئی

5

اسلام آباد ہائیکورٹ کی جسٹس ثمن کو چیف جسٹس کیخلاف شکایت پر نوٹس لینے کے بعد ہٹا دیا گیا

6

جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ’ٹکڑا‘ اٹھائے ہوئے ہے، نیتن یاہو

7

وہاڑی: سیلاب سے متاثرہ بستی میں 40 فٹ لمبا اژدھا نکل آیا

8

اسلام آباد ہائیکورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم

کارٹون

کارٹون : 17 ستمبر 2025
کارٹون : 16 ستمبر 2025