  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 28.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 28.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: ارشد ندیم نے فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا

اسپورٹس ڈیسک شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 06:31pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق جاپان کے شہر ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں واحد پاکستانی ایتھلیٹ ہیں اور انہوں نے کوالیفائر بی میں سب سے پہلی تھرو کی۔

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپین شپ کے کوالیفائینگ راونڈ میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پہلی باری میں 76.9 کی کمزور تھرو کی اور وہ دوسری باری میں بھی لمبی تھرو نہ کرسکے، دوسری باری میں انہوں نے 74.17 میٹر کی تھرو کی۔

ابتدائی دونوں کمزور تھرو کرنے کے بعد ارشد ندیم فائنل میں نہیں پہنچ سکے تھے، تاہم تیسری تھرو میں ارشد ندیم نے 85.28 میٹر کی تھرو کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا جہاں ان کا مقابلہ بھارت کے نیرج چوپڑا سے بھی ہوگا۔

ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیپئن شپ کا فائنل کل ہوگا۔

یاد رہے کہ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم انجری کے باعث پہلے ورلڈ اتھلیٹکس سلور ٹور اور پھر ڈائمنڈ لیگ سے باہر ہوگئے تھے جس کے بعد انہوں ورلڈ ایتھلٹکس چیمپئن شپ پر نطریں مرکوز کرلی تھیں۔

پیرس اولمپیکس کے ہیرو 28 سالہ ارشد ندیم نے رواں سال جون میں پنڈلی کی سرجری کروائی تھی، جس کے بعد انہوں نے چند ہفتے لندن میں بحالی کے عمل (ری ہیب) میں گزارے اور پھر ورلڈ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے لاہور واپس آئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

2

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

3

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

4

ننھے اسٹار عمر شاہ کی تدفین کردی گئی

5

اسلام آباد ہائیکورٹ کی جسٹس ثمن کو چیف جسٹس کیخلاف شکایت پر نوٹس لینے کے بعد ہٹا دیا گیا

6

جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ’ٹکڑا‘ اٹھائے ہوئے ہے، نیتن یاہو

7

وہاڑی: سیلاب سے متاثرہ بستی میں 40 فٹ لمبا اژدھا نکل آیا

8

اسلام آباد ہائیکورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم

کارٹون

کارٹون : 17 ستمبر 2025
کارٹون : 16 ستمبر 2025