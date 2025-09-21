  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور عوام پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، چوہدری انوار الحق

ویب ڈیسکشائع 21 ستمبر 2025 05:52pm
— فوٹو: اسکرین گریب/پی ٹی وی
— فوٹو: اسکرین گریب/پی ٹی وی

وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدی انوار الحق نے کہا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور عوام پاک افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ قابض اور حفاظت پر مامور افواج میں واضح فرق ہوتا ہے۔

راولا کوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے سے بھارت میں صف ماتم بچھ گئی ہے، فیلڈ مارشل کو تاریخی معاہدے پر کشمیری قوم اور براداری کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

انہوں نےکہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے سے مسئلہ کشمیر کو اب نہ صرف او آئی سی (آرگنائزیشن آف اسلامک کو آپریشن) بلکہ عرب لیگ میں بھی بغیر شد و مدکے اُٹھایا جائے گا۔

چوہدی انوار الحق کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور میں بھارت بدترین ناکامی سے دو چار ہوا، گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پرکشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں انہیں دوبارہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔

وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اگر بھارت کا شوق مکمل اور طیاروں کی گنتی پوری نہیں ہوئی تو اس بار انہیں گھر کے اندر گھس کر ماریں گے۔

چوہدی انوار الحق کا آخر میں کہنا تھا کہ وفاق کے ساتھ آزاد کشمیر کا رشتہ غیر مشروط اور یہ آخری سانس تک قائم رہے گا۔

