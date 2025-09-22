  • KHI: Partly Cloudy 27.1°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 26.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.1°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 26.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 22 ستمبر 2025 07:10pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

بولی وڈ اداکار عمران ہاشمی کی مقبول فلم ’گینگسٹر‘ کے گانے ’یا علی‘ سے شہرت حاصل کرنے والے بھارتی گلوکار زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا جب کہ پولیس اہلکار بھی رو پڑے

بھارتی نشریاتی ادارے ’نیوز 18‘ کے مطابق زوبین گرگ کی لاش سنگاپور سے بھارت آنے پر ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، تاکہ ان کی موت کی حقیقت معلوم کی جا سکے۔

ان کی لاش گوہاٹی ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد لوگوں کی طویل قطاریں لگ گئیں جب کہ حکومت نے پہلےہی ریاست بھر میں تین دن کے سرگاری سوگ کا اعلان کر رکھا ہے۔

ریاست آسام کی حکومت کو شک ہے کہ زوبین گرگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہوگا، اسی وجہ سے پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا گیا جب کہ پولیس نے تحقیقات کو بھی تیز کردیا ہے۔

زوبین گرگ کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین آبائی شہر میں ندی کے کنارے کی جائے گی، جہاں حکومت نے 6 ایکڑ زمین بھی ان کی یادگار بنانے کے لیے مختص کردی ہے۔

’ٹائمز ناؤ‘ کے مطابق زوبین گرگ کی آخری رسومات کے لیے 23 ستمبر کو تمام سرکاری اور نجی اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

گلوکاری کی آخری رسومات گوہاٹی کے مضافات میں ادا کی جائیں گی۔

وزیراعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کے مطابق زوبین گرگ کی تدفین سادہ طریقے سے کی جائے گی، ان کی میت کو لے جانے والی ایمبولینس کے ساتھ صرف ایک چھوٹی بس ہوگی، جس میں ان کی اہلیہ، قریبی رشتہ دار اور دوست ہوں گے۔ کوئی اور گاڑیاں پروسیشن کا حصہ نہیں ہوں گی۔

انہوں نے بتایا کہ خاندان کے فیصلے کے مطابق رسومات ادا کی جائیں گی۔

ادھر ’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق زوبین گرگ کی لاش گوہاٹی پہنچنے پر لوگوں کو سمندر امڈ آیا اور لوگوں کی چار کلو میٹر تک طویل قطاریں لگ گئیں۔

زوبین گرگ کی لاش کے پہنچنے پر نہ صرف ان کے اہل خانہ، قریبی رشتے دار اور دوست بلکہ عام افراد بھی روتے دکھائی دیے، ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار بھی رو پڑے۔

زوبین گرگ 19 ستمبر کو سنگاپور میں اسکوبا ڈائیونگ کے دوران چل بسے تھے، انہوں نے 20 اور 21 ستمبر کو وہاں میوزیکل شو میں پرفارم کرنا تھا۔

ریاست آسام میں پیدا ہونے والے زوبین گرگ نے آسامی، بنگالی اور ہندی فلموں میں گانے گائے، وہ خاص طور پرعمران ہاشمی اور کنگنا رناٹ کی فلم ’گینگسٹر‘ (2006) کے گانے ’یا علی‘ کے لیے مشہور ہیں۔

زوبین گرگ نے کئی ہٹ بنگالی گانوں جیسے ’چوکھر جولے،پیارے پیارے‘ اور ’صبحا منگلم‘ بھی گائے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

3

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل

4

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

5

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

6

کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا، متعلقہ شخصیت پاکستان کی معروف ہستی ہیں، دعا ملک

7

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

8

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

کارٹون

کارٹون : 22 ستمبر 2025
کارٹون : 21 ستمبر 2025