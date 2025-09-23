  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈکپ کیلئے قومی ٹیم سری لنکا روانہ

غلام مرتضیٰشائع 23 ستمبر 2025 03:58pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈکپ کے لیے قومی ویمنز ٹیم سری لنکا روانہ ہوگئی۔

روانگی سے قبل لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا، ہیڈ کوچ محمد وسیم اور اوپننگ بیٹر سدرہ امین نے ورلڈکپ میں اچھی کارکردگی میں عزم کا اظہار کیا۔

قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا تھا کہ ویمنز ورلڈکپ کا بڑا چیلنج ہے لیکن قومی ٹیم اچھی کارکردگی کے لیے پر امید ہے اور ورلڈکپ کے سب میچ ہی پریشر والے میچ ہوتے ہیں، تاہم کوشش ہوگی آغاز اچھا کریں تاکہ ورلڈکپ میں اچھا مومینٹم پکڑیں۔

انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی شکست سمیت ماضی کی تمام چیزیں بھول کر ورلڈکپ میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، البتہ حالیہ ہوم سیریز سے مثبت چیزیں لے کر آگے بڑھیں گے۔

مزید کہا کہ کوشش ہوگی جو کنڈیشن ہوں ان کے مطابق کھیلیں، ورلڈکپ کا پریشر لئے بغیر اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، ورلڈکپ میں ٹیم کو دیکھ کر تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔

قومی ویمنز ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کوالیفائر سے اچھا کھیلتی چلی آرہی ہے، کراچی سے کیمپ کا آغاز کیا اور لاہور میں بھی تیاریاں کیں، تاہم اس سیریز میں وہ رزلٹ نہیں آئے جو چاہتے تھے لیکن ٹیم میں کافی بہتری نظر آئی۔

انہوں نے کہا کہ پریشر ہمیشہ پرفارمنس کا ہوتا ہے، سب کو امید ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گا، اچھی تیاری کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ غلطیوں پر کام کریں، ابھی دو پریکٹس میچز بھی باقی ہیں ان بھی تیاری کا موقع ملے گا، ہماری کوشش تھی کہ ورلڈکپ جانے سے قبل مختلف کمبینیشن آزمائے جائیں۔

ویمنز ٹیم کی اوپننگ بلے باز سدرہ امین نے کہا کہ ایشیاکی کنڈیشن پاکستانی کھلاڑیوں کو سوٹ کرتی ہیں، میں نے اپنی پاور ہٹنگ پر خاص کام کیا گیا ہے جو ورلڈکپ میں کام آئیں گی۔

واضح رہے کہ پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈکپ کا آغاز 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کرے گی، ورلڈکپ مہم کے آغاز سے قبل قومی ویمنز ٹیم دو وارم اپ میچز بھی کھیلے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

7

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

8

سپریم کورٹ: رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی درخواستیں اعتراضات لگاکر واپس کردیں

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025