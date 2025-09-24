  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: عمرہ ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کرنے والا ٹریول ایجنٹ گرفتار

عاصم خان شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 01:11pm
— فائل فوٹو: شٹر اسٹاک
— فائل فوٹو: شٹر اسٹاک

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے کراچی کے علاقے صدر میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلانے والے ملزم دانیال کو گرفتار کرلیا، ملزم عمرہ ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کررہا تھا۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے صدر میں ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے کارروائی کی، اس دوران انسانی اسمگلنگ میں ملوث غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلانے والے ملزم دانیال کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے قبضے سے 9 پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئیں، اس کے علاوہ ملزم سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، چیک بکس اور اسٹمپس بھی برآمد کر لی گئیں۔

ترجمان ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم غیر رجسٹرڈ ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا جو شہریوں سے عمرے ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کر رہا تھا جب کہ ملزم بغیر لائسنس شہریوں سے پاسپورٹ اور بیرون ملک بھجوانے کے نام پر رقوم وصول کر رہا تھا۔

ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم برآمد شدہ پاسپورٹس کے حوالے سے بھی حکام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

ترجمان ایف آئی کا مزید کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاون جاری ہے، ملزمان کی گرفتاری کے لئے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025