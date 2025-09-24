کراچی: عمرہ ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کرنے والا ٹریول ایجنٹ گرفتار
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے کراچی کے علاقے صدر میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلانے والے ملزم دانیال کو گرفتار کرلیا، ملزم عمرہ ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کررہا تھا۔
تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے صدر میں ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے کارروائی کی، اس دوران انسانی اسمگلنگ میں ملوث غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلانے والے ملزم دانیال کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے قبضے سے 9 پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئیں، اس کے علاوہ ملزم سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، چیک بکس اور اسٹمپس بھی برآمد کر لی گئیں۔
ترجمان ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم غیر رجسٹرڈ ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا جو شہریوں سے عمرے ویزے کی آڑ میں بھاری رقوم وصول کر رہا تھا جب کہ ملزم بغیر لائسنس شہریوں سے پاسپورٹ اور بیرون ملک بھجوانے کے نام پر رقوم وصول کر رہا تھا۔
ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم برآمد شدہ پاسپورٹس کے حوالے سے بھی حکام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ترجمان ایف آئی کا مزید کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاون جاری ہے، ملزمان کی گرفتاری کے لئے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔