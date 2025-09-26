ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان
ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پاکستان کے پہنچنے اور بھارت کے ساتھ تیسری بار مقابلے کی خبر پر سوشل میڈیا صارفین نے اپنے جذبات کا اظہار میمز کے ذریعے کیا۔
گزشتہ روز ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے کے اہم ترین میچ میں پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 11 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔
دبئی میں کھیلے گئے اس میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن محض 135 رنز پر 8 وکٹیں گنوا کر شدید دباؤ کا شکار ہوگئی، تاہم بولرز کی شاندار کارکردگی کی بدولت پاکستان نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی۔
پاکستان نے ٹورنامنٹ کے 17 ویں ایڈیشن میں پہلی مرتبہ روایتی حریف بھارت کے خلاف فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا، جس پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان امڈ آیا۔
پاکستانی شائقین کرکٹ نے حسب روایت میمز کے ذریعے اپنی ٹیم کے ناقص کھیل اور اعصاب شکن کامیابی پر طنز و مزاح کا سہارا لیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر صارفین نے دلچسپ انداز میں پاکستانی ٹیم کی مشکل سے بچ جانے والی صورتحال کو اجاگر کیا۔
ایک صارف نے ’امبریلا اکیڈمی‘ والا میم شیئر کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے پرچم کو ساتھ دکھایا۔
کئی صارفین نے پاکستان اور شائقین کے رشتے کو ناخوشگوار تعلق سے تشبیہ دی۔
بھارتی کھلاڑی بھی میمز کا نشانہ بنے، ایک صارف نے لکھا کہ بھارتی ٹیم کو لگا تھا کہ ان کی پاکستانی ٹیم سے جان چھوٹ گئی، لیکن پاکستان یوٹیوب کا وہ اشتہار جسے ہٹایا (skip) نہیں کیا جاسکتا۔
اسی طرح ایک ویڈیو میں پاکستانی ٹیم کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی جو انتہائی تیز رفتار گاڑیوں کے بیچ جان بچا کر سڑک پار کرتا ہے اور آخرکار کامیاب ہوجاتا ہے۔
مزید برآں ایک صارف نے لکھا کہ 50 ہارٹ اٹیک، 20 اینگزائٹی اٹیک اور 10 بار ڈپریشن میں جانے کے بعد ہم فائنل تک پہنچ گئے، جب کہ ایک اور نے صورتحال کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھا کہ سوچو، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے میں تین بار مل رہے ہیں، بھارت اور پاکستان کو مبارک ہو، کرکٹ کا سب سے بڑا ناخوشگوار تعلق ہے۔