  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 24.3°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 24.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انسداد دہشتگردی عدالت کا ماہ رنگ بلوچ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے انکار، وکیل

عبداللہ زہریشائع 26 ستمبر 2025 06:02pm
فوٹو: ڈان نیوز
فوٹو: ڈان نیوز

انسداد دہشت گردی عدالت ( اے ٹی سی ) کوئٹہ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی (بی وائی سی) کی سربراہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے انکار کر دیا۔

بی وائی سی کی قانونی ٹیم کے رکن ایڈووکیٹ اسرار جاتک نے ڈان نیوز کو بتایا کہ’ کوئٹہ اے ٹی سی-1 نے پانچ ملزمان یعنی ماہ رنگ، بیبو بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، بیبرگ بلوچ اور گلزادی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے انکار کر دیا اور انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔‘

جج محمد علی مبین کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج ماہ رنگ اور دیگر افراد کو عدالت میں پیش کیا، یہ ریمانڈ 11 ستمبر کو دیا گیا تھا۔

ایڈووکیٹ شعیب مینگل اور ایڈووکیٹ اسرار جاتک ملزمان کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے۔

سی ٹی ڈی نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی تاہم جج محمد علی مبین نے انکار کرتے ہوئے حکم دیا کہ ملزمان کو جیل کسٹڈی کے حوالے کیا جائے۔

11 ستمبر کو کوئٹہ کی اے ٹی سی کے جج نے پولیس کی درخواست پر ڈاکٹر ماہ رنگ اور گروپ کے دیگر رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی تھی۔

واضح رہے کہ بی وائی سی ایک بلوچ وکالتی گروپ ہے جو 2018 سے جبری گمشدگیوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ماہ رنگ اور بی وائی سی کے دیگر اراکین کو 22 مارچ کو کوئٹہ سول اسپتال پر ’ حملہ کرنے‘ اور ’عوام کو تشدد پر اُکسانے‘ کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔

یہ گرفتاریاں اس وقت ہوئیں جب گروپ مبینہ جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا اور پولیس نے کریک ڈاؤن کیا تھا۔

انہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر (ایم پی او) کی دفعہ 3 کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، یہ قانون حکام کو ایسے افراد کو گرفتار اور حراست میں رکھنے کا اختیار دیتا ہے جن پر عوامی امن کے لیے خطرہ ہونے کا شبہ ہو، اور ابتدا میں 30 دن کے لیے (پہلی مدت) حراست میں رکھا گیا۔ بعد ازاں اپریل میں بلوچستان ہوم ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کے ذریعے ان کی حراست مزید 30 دن کے لیے (دوسری مدت) بڑھا دی گئی۔

جون میں بی وائی سی رہنماؤں کی تین ماہ کی حراست مکمل ہونے کے بعد صوبائی حکومت نے چوتھی مرتبہ توسیع کا حکم نامہ جاری کیا اور ان کی قید مزید 15 دن کے لیے بڑھا دی۔

ایم پی او کے تحت حراست کے بعد، ڈاکٹر ماہ نگ اور بی وائی سی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف انسدادِ دہشت گردی ایکٹ اور پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت بھی مقدمات درج کیے گئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

2

بھارتی کپتان کا سیاسی بیان ان کے گلے پڑ گیا، آئی سی سی کا کارروائی کا عندیہ

3

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

4

ممبئی: قائد اعظم کے نواسے بزنس ٹائیکون نُسلی نیول واڈیا اور اہلخانہ کےخلاف مقدمہ درج

5

فلیٹس، گھروں کی خریداری اور تعمیر کیلئے ’میرا گھر، میرا آشیانہ‘ اسکیم متعارف

6

’ملزم پیدل چرس لے جارہا تھا‘ سزا منشیات برآمدگی نہیں، بیوقوفی پر ہوئی، جسٹس ہاشم کاکڑ

7

ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کیلئے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کردیا

8

سندھ ہائیکورٹ: جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کےخلاف تمام درخواستیں عدم پیروی پر خارج

کارٹون

کارٹون : 26 ستمبر 2025
کارٹون : 25 ستمبر 2025