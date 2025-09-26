آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف
اسمارٹ فونز بنانے والی چینی کمپنی شیاؤمی نے آئی فون کے ٹکر کے بہترین کیمرا کے حامل دو فونز متعارف کرادیے۔
کمپنی نے ’شیاؤمی 17 پرو‘ اور ’شیاؤمی 17 پرو میکس‘ کو متعارف کرادیا، جنہیں فیچرز، طاقتور بیٹری اور کیمروں کی کوالٹی کی وجہ سے آئی فون جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔
’شیاؤمی 17 پرو‘
کمپنی نے اس فون کو قدرے چھوٹے 3۔6 انچ اسکرین کے ساتھ پیش کیا ہے، اس میں قدرے طاقتور 6300 ایم اے ایچ کی بیٹری دی گئی ہے۔
’شیاؤمی 17 پرو‘ کو ہائپر او ایس 16 کے آپریٹنگ سسٹم میں متعارف کرایا گیا ہے جب کہ اس میں جدید ترین چپ کا استعمال کیا گیا ہے۔
فون کو 12 اور 16 جی بی ریم اور 128، 256 اور ون ٹی بی میموری کے ماڈلز میں پیش کیا گیا ہے۔
فون میں فنگر پرنٹ سینسر سمیت دیگر سیکیورٹی فیچرز بھی دیے گئے ہیں جب کہ فون کو 50 واٹ کے فاسٹ چارجر کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے۔
’شیاؤمی 17 پرو‘ کے بیک پر تین ترتیب وار 50 میگا پکسل کے تین کیمرا دیے گئے ہیں جب کہ فون کے فرنٹ پر بھی 50 میگا پکسل کا سیلفی کیمرا دیا گیا ہے۔
’شیاؤمی 17 پرو میکس‘
اس فون کو قدرے بڑے 9۔6 انچ اسکرین کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے، اسی طرح اس میں طاقتور بیٹری بھی دی گئی ہے۔
’شیاؤمی 17 پرو میکس‘ کو 12 اور 16 جی بی ریم جب کہ 512 اور ون ٹی بی میموری کے ماڈلز میں پیش کیا گیا ہے۔
فون میں طاقتور 7 ہزار 500 ایم اے ایچ کی بیٹری کو 50 واٹ کے فاسٹ چارجر کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے۔
اس فون میں بھی فنگر پرنٹ سمیت دیگر سیکیورٹی فیچرز دیے گئے ہیں، جنہیں اپگریڈ کردیا گیا ہے۔
فون کے بیک پر 50 میگا پکسل کے تین کیمرے دیے گئے ہیں جب کہ فرنٹ پر بھی 50 میگا پکسل کا ہی کیمرا دیا گیا ہے۔
کمپنی نے دونوں فونز کو ابتدائی طور پر محدود ممالک میں فروخت کے لیے پیش کیا ہے، تاہم جلد ہی انہیں پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی پیش کردیا جائے گا۔
شیاؤمی پرو کے سب سے سستے ماڈل کی ابتدائی قیمت پاکستانی 2 لاکھ 10 ہزار جب کہ سب سے مہنگے ماڈل کی قیمت دو لاکھ 37 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔
اسی طرح شیاؤمی پرو میکس کے سب سے سستے ماڈل کی ابتدائی قیمت 2 لاکھ 25 ہزار جب کہ سب سے مہنگے ماڈل کی قیمت 2 لاکھ 77 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔