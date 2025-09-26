  • KHI: Clear 25.5°C
  • LHR: Clear 27.6°C
  • ISB: Clear 23.3°C
  • KHI: Clear 25.5°C
  • LHR: Clear 27.6°C
  • ISB: Clear 23.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ابھیشک شرما نے ایشیا کپ میں محمد رضوان کا ریکارڈ توڑ دیا

اسپورٹس ڈیسک شائع September 26, 2025
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

بھارتی کرکٹ ٹیم کے ٹاپ آرڈر بیٹر ابھیشک شرما کیریئر کے آغاز کےساتھ ہی کئی ریکارڈز اپنے نام کرنے میں مصروف ہیں، جہاں اُن کا بیٹ رنز اُگل رہا ہیں تو وہیں وہ کئی ریکارڈز کو بھی پاش پاش کر رہے ہیں۔

بھارتی اوپنر بلے باز ابھیشک شرما نے ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کے ون ڈے فارمیٹ میں کپتان محمد رضوان کا ریکارڈ توڑ دیا۔

جارحانہ بیٹر نے ایشیا کپ کے کسی ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ 309 رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے بیٹر نے یہ اعزاز سری لنکا کیخلاف سپر فور راؤنڈ کے آخری میچ میں حاصل کیا، جس میں انہوں نے ایک اور برق رفتار ففٹی اسکور کرتے ہوئے صرف 31 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 61 رنز اسکور کیے۔

ابھیشک شرما نے ٹورنامنٹ کے پہلے میں یو اے ای کیخلاف 30 رنز بنائے تھے، 14 ستمبر کو پاکستان کے خلاف میچ میں اوپنر بلے باز نے 31 جبکہ عمان کے ساتھ میچ میں 38 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

سپر فور کے پہلے مقابلے میں پاکستان کے خلاف انہوں نے جارحانہ 74 رنز کی بلے بازی کی، دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف 37 گیندوں پر 75 رنز اسکور کیے۔

اس سے قبل ایشیا کپ کے کسی ایک ایڈیشن میں محمد رضوان نے سال 2022 میں 281 اور ویرات کوہلی نے اسی ٹورنامنٹ کےدوران 276 رنز اسکور کیے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

2

بھارتی کپتان کا سیاسی بیان ان کے گلے پڑ گیا، آئی سی سی کا کارروائی کا عندیہ

3

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

4

فلیٹس، گھروں کی خریداری اور تعمیر کیلئے ’میرا گھر، میرا آشیانہ‘ اسکیم متعارف

5

ممبئی: قائد اعظم کے نواسے بزنس ٹائیکون نُسلی نیول واڈیا اور اہلخانہ کےخلاف مقدمہ درج

6

ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کیلئے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کردیا

7

’ملزم پیدل چرس لے جارہا تھا‘ سزا منشیات برآمدگی نہیں، بیوقوفی پر ہوئی، جسٹس ہاشم کاکڑ

8

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

کارٹون

کارٹون : 26 ستمبر 2025
کارٹون : 25 ستمبر 2025