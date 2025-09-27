پاک-بھارت ایشیا کپ فائنل مقابلہ، ٹکٹس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

پاک-بھارت ایشیا کپ فائنل مقابلہ، ٹکٹس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں
پاکستان اور بھارت کے درمیان 28 ستمبر کو شیڈول ہائی وولٹیج مقابلے کی ٹکٹس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے۔
ایشیا کپ 2025 کے ٹکٹس فروخت کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق فائنل میچ کے لیے جنرل کلاس کی ٹکٹس 131 ڈالر (پاکستانی کرنسی میں تقریبا 37 ہزار روپے) میں دستیاب ہیں جب کہ وی آئی پی سوئیٹ کا ایک ٹکٹ 4750 ڈالر (پاکستانی کرنسی میں تقریبا 13 لاکھ 41 ہزار 662 روپے) میں فروخت کے لیے موجود ہیں۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم کے پریمیئم لاؤنج کے 159 ڈالر مالیت کے تمام ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں۔
پاک-بھارت ٹاکرے کے لیے جنرل ایسٹ کلاس کا ٹکٹ 123 ڈالر، جنرل ایسٹ لوئر 132، جنرل ویسٹ 138 اور جنرل ویسٹ اپر 145 ڈالر میں دستیاب ہے۔
میگا ایونٹ کے فائنل مقابلے کے لیے پریمیئم کلاس کا ٹکٹس 168 ڈالر، پویلین ویسٹ 221، پلاٹینیئم 290، پویلین ایسٹ 316، پویلین وسیٹ کے ٹکٹ 401 ڈالر میں آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔
پلاٹینیئم ایف لائن کا ٹکٹ 476 ڈالر، گرینڈ لاؤنج 576، اسکائی باکس ایسٹ 2 ہزار 85 ڈالر، رائل باکس 3 ہزار 345 اور اسکائی باکس ویسٹ 4 ہزار 572 ڈالر میں فروخت کےلیے موجود ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل مقابلہ کل (28 ستمبر) کو دبئی کے میدان میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار ایک دوسرے کے مدِمقابل آرہی ہیں۔