  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 29.4°C
  • ISB: Clear 24.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 29.4°C
  • ISB: Clear 24.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کی فروخت کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کردیے

ٹیک ڈیسکشائع 27 ستمبر 2025 08:16pm
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کی فروخت کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کردیے۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 ستمبر 2025 کو ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جس کے تحت ٹک ٹاک کو کسی بھی امریکی شخص یا ادارے کو فروخت کردیا جائے گا۔

نائب امریکی صدر کے مطابق ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ٹک ٹاک کےامریکی آپریشنز کی فروخت کی قیمت 14 ارب ڈالر تک ہوگی۔

ایگزیکٹو آرڈر کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مذکورہ آرڈر ٹک ٹاک کی امریکی آپریشنز کو فروخت کرنے کا منصوبہ 2024 کے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

دوسری جانب تاحال چینی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر کوئی بیان نہیں دیا، سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی ایگزیکٹو آرڈر میں ٹک ٹاک کی قیمت انتہائی کم رکھی گئی ہے۔

خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کی قیمت 40 سے 45 ارب ڈالر تک ہوسکتی ہے لیکن ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق اس کی قیمت 14 ارب تک ہوسکتی ہے۔

ابھی مکمل طور پر ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کو سنبھالنے اور خریدنے والی کمپنی یا فرد کا نام سامنے نہیں آیا، تاہم خبریں ہیں کہ ایپلی کیشن کو ’اوریکل‘ کمپنی سنبھالے گی۔

امریکی حکومت نے 2024 میں ٹک ٹاک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنے یا پھر امریکی آپریشنز کو کسی بھی امریکی فرد یا کمپنی کو فروخت کرنے کا قانون بنایا تھا۔

مذکورہ قانون کے تحت ٹک ٹاک کو 19 جنوری 2025 تک ہر حال میں اپنے امریکی اثاثے فروخت کرنے تھے لیکن معاملات طے نہ ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ مذکورہ قانون کی مدت بڑھاتے آئے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے 16 ستمبر کو مذکورہ قانون کے نفاذ کو 16 دسمبر تک مزید ملتوی کر دیا تھا تاکہ ٹک ٹاک کے امریکی اثاثوں کی فروخت کا معاملہ طے ہوپائے اور اب انہوں نے فروخت کے معاملے کو حتمی شکل دینے کے ایگزیکتو آرڈر پر دستخط بھی کردیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025