فرانس میں جنوبی افریقہ کے سفیر پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے
فرانس میں جنوبی افریقہ کے سفیر ایمانوئلن نکوسیناتھ متھتھوا منگل کی صبح پیرس کے مغربی علاقے میں واقع ایک لگژری ہوٹل ٹاور کے نیچے مردہ حالت میں پائے گئے۔
عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی پراسیکیوٹر نے بتایا کہ فرانس میں جنوبی افریقہ کے سفیر ایمانوئلن نکوسیناتھ متھتھوا، جو (جوناتھی متھتھوا کے نام سے مشہور تھے) منگل کی صبح پیرس کے مغربی علاقے میں واقع ایک لگژری ہوٹل ٹاور کے نیچے مردہ حالت میں پائے گئے۔
پراسیکیوٹر لور بیکوا نے ایک بیان میں کہا کہ 58 سالہ سفیر کو پیر کی شام لاپتہ رپورٹ کیا گیا تھا، جب ان کی اہلیہ کو ان کا ایک تشویشناک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی اور اپنی جان لینے کے ارادے کا اظہار کیا تھا۔
پراسیکیوٹر لور بیکوا نے کہا کہ منگل کی صبح ہوٹل ہائیٹ کے ایک سکیورٹی گارڈ نے اندرونی صحن میں متھتھوا کی لاش دریافت کی اور مزید بتایا کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
لور بیکوا کے مطابق، متھتھوا نے ہوٹل کی 22ویں منزل پر ایک کمرہ بک کیا تھا، جہاں کھڑکی کے حفاظتی لاک کو زبردستی کھولا گیا تھا، بیان میں کہا گیا کہ تفتیش کاروں کو نہ تو کسی لڑائی جھگڑے کے آثار ملے ہیں اور نہ ہی ادویات یا ممنوعہ منشیات کے نشانات۔
جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے متھتھوا کی ’ افسوسناک حالات میں’ موت پر دکھ کا اظہار کیا۔
اپنے دفتر سے جاری کردہ بیان میں رامافوسا نے متھتھوا کی اہلیہ اور اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا۔
جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ متھتھوا کو دسمبر 2023 میں فرانس میں سفیر مقرر کیا گیا تھا، جہاں انہیں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔
متھتھوا اس سے قبل وزیرِ پولیس اور وزیرِ کھیل، فنون اور ثقافت کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے تھے۔