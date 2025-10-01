قانون ساز فنڈنگ منصوبہ منظور کرنے میں ناکام، امریکا میں شٹ ڈاؤن کا نفاذ یقینی ہوگیا
ریپبلکن کی جانب سے پیش کی گئی امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو روکنے کی تجویز 60 سینیٹ ووٹوں کی حد پوری کرنے میں ناکام رہی، حتمی ووٹوں کی گنتی میں 55 حق میں اور 45 مخالفت میں آئے۔
بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کے بڑے حصے کے اب 4 گھنٹوں سے کم وقت میں شٹ ڈاؤن کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں۔
رپورٹر اینا فیگائے کے مطابق آج کانگریس کے اراکین اور صحافیوں کے لیے کیپیٹل ہل پر ایک طویل دن رہا ہے، اس کے باوجود آج یہاں گزارے گئے 10 گھنٹوں میں زیادہ کچھ تبدیل نہیں ہوا۔
ریپبلکن اور ڈیموکریٹ حکومت کو کھلا رکھنے کے معاہدے کے حوالے سے آج دن کے آغاز کی نسبت اب بھی کسی حد تک قریب نہیں آئے اور توقع کی جا رہی ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں، جب فنڈنگ ختم ہو جائے گی، حکومت بندش کا شکار ہو جائے گی۔
اب جبکہ سینیٹ میں ’آخری کوشش‘ کے ووٹ ہو چکے ہیں (اور ناکام بھی ہو گئے ہیں)، راہداریوں میں ویرانی چھا گئی ہے اور قانون ساز، عملہ اور صحافی گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔
حالات بالکل واضح ہیں کہ جب بدھ کی صبح امریکی جاگیں گے تو حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی۔
وائٹ ہاؤس کی تصدیق
وائٹ ہاؤس کے آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ نے ایک یادداشت جاری کی ہے، جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ آج رات 12 بجے حکومت بندش کا شکار ہو جائے گی اور اس تعطل کا ذمہ دار ڈیموکریٹس کو ٹھہرایا گیا ہے۔
یادداشت میں لکھا گیا ہے کہ متاثرہ ایجنسیوں کو اب اپنے منصوبے عمل میں لاتے ہوئے ایک منظم طریقے سے شٹ ڈاؤن شروع کرنا چاہیے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کب تک اپنی ناقابلِ برداشت پوزیشن پر قائم رہیں گے، جس سے شٹ ڈاؤن کے دورانیے کا اندازہ لگانا مشکل ہے، بہرحال ملازمین کو اپنے اگلے باقاعدہ شیڈول کے مطابق ڈیوٹی پر حاضر ہونا چاہیے تاکہ منظم انداز میں شٹ ڈاؤن کی سرگرمیاں انجام دی جا سکیں۔
یہ یادداشت ٹرمپ انتظامیہ میں آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے ڈائریکٹر رسل ووٹ کے دستخط کے ساتھ جاری کی گئی ہے۔
وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شٹ ڈاؤن کاؤنٹ ڈاؤن کلاک
وائٹ ہاؤس نے اپنی ویب سائٹ پر شٹ ڈاؤن کاؤنٹ ڈاؤن کلاک جاری کی ہے۔
اسے ’ڈیموکریٹ شٹ ڈاؤن‘ قرار دیتے ہوئے صفحے پر لکھا گیا ہے کہ امریکی عوام ڈیموکریٹس کے اقدامات سے متفق نہیں ہیں۔
شٹ ڈاؤن کے معاملے میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اگرچہ ریپبلکن کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن سینیٹ میں اخراجات کے بل کو منظور کرنے کے لیے درکار 60 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔