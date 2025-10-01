  • KHI: Clear 30.3°C
  • LHR: Clear 28.5°C
  • ISB: Clear 23.7°C
ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

ویب ڈیسک شائع October 1, 2025 اپ ڈیٹ October 1, 2025 06:27pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 2 سے 7 اکتوبر تک تیز آندھی اور بارش کی پیش گوئی کر دی۔

ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں 3 سے 6 اکتوبر تک بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، اسی طرح خیبرپختونخوا میں 2 سے 7 اکتوبر تک بارشیں جبکہ بعض مقامات پر تیز آندھی و ژالہ باری متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں 2 اور 3 اکتوبر کو بارش کا امکان ہے جبکہ 4 سے 7 اکتوبر تک کشمیر میں برفباری بھی ہو سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات نے سندھ کے مختلف اضلاع میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔

اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 4 سے 6 اکتوبر تک بارش و طوفانی ہوا کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق بالائی پہاڑوں پر برفباری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان ہے، محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔

