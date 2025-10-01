  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 25.6°C
  • ISB: Heavy Rain 24°C
واٹس ایپ پر اسٹیٹس ٹیپ چیٹ فیچر کی آزمائش

ٹیک ڈیسک شائع October 1, 2025
—فوٹو: شٹراسٹاک
—فوٹو: شٹراسٹاک

انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ پر اب تک کے دلچسپ فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی، جس کے تحت صارفین کو کافی آسان دستیاب ہوگی۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن پر اسٹیٹس یا اسٹوری کے حوالے سے دلچسپ فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔

مذکورہ فیچر کے تحت کوئی بھی صارف اپنی اسٹوری یا اسٹیٹس دیکھنے والے کسی بھی صارف کو چیٹ لسٹ میں جائے بغیر ڈائریکٹ میسیج کر پائے گا۔

فیچر کے تحت جیسے ہی کوئی صارف اپنی اسٹوری یا اسٹیٹس دیکھنے والے افراد کی فہرست کو دیکھے گا تو اس کے سامنے میسیج کا آئیکون آجائے گا اور وہ اپنا اسٹیٹس دیکھنے والے صارف کو براہ راست میسیج کر پائے گا۔

اس وقت اسٹیٹس یا اسٹوری دیکھنے والے افراد کی صرف فہرست نظر آتی ہے، ان کے نام نظر آتے ہیں لیکن دوسرا کوئی آپشن نہیں آتا لیکن نئے فیچر کے تحت اسٹوری دیکھنے والے افراد کے نام کے ساتھ میسیج کا آئیکون بھی نظر آنے لگے گا۔

صارف جیسے ہی میسیج آئیکون پر کلک کرے گا تو اسٹوری دیکھنے والے صارف کے پاس براہ راست میسیج چلا جائے گا۔

اس وقت اسٹوری دیکھنے والے شخص کو میسیج کرنے کے لیے چیٹ باکس یا لسٹ میں جانا پڑتا ہے، تاہم نئے فیچر کے تحت ٹیپ چیٹ کے ذریعے ہی صارف کو براہ راست میسیج کیا جا سکے گا۔

مذکورہ فیچر کی آزمائش تک محدود صارفین کو رسائی دی گئی ہے، تاہم اگلے مرحلے میں زیادہ صارفین کو اس تک رسائی دینے کے بعد اسے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔

—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

