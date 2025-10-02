  • KHI: Partly Cloudy 33.9°C
ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ پر صارفین کا سخت ردعمل، یوٹیوب پر رپورٹ کا سلسلہ شروع کردیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 2, 2025 اپ ڈیٹ October 2, 2025 03:53pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ پر صارفین کا سخت ردعمل سامنے آ رہا ہے اور اب انہوں نے شو کو یوٹیوب پر رپورٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔

لازوال عشق اس وقت سے تنقید کا سامنا کر رہا ہے، جب سے اس کا پہلا ٹیزر سامنے آیا۔

شو کو پاکستانی اور اسلامی اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے ناقدین نے اسے ’غیر اسلامی‘ اور ’مغربی ڈیٹنگ شوز کی نقل‘ قرار دیا اور سوشل میڈیا پر شو کے خلاف ہیش ٹیگز فوراً ٹرینڈ کرنے لگے۔

سوشل میڈیا صارفین نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا) سے بھی شو پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، تاہم پیمرا نے وضاحت دی کہ شو کسی ٹی وی چینل پر نشر نہیں ہوگا، اس لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور یہ یوٹیوب پر دستیاب ہوگا۔

اداکارہ مشی خان نے بھی شو پر تنقید کی اور کہا کہ پاکستان نے ترکی کے مقبول ریئلٹی شو ’عشق آداسی‘ سے متاثر ہو کر یہ شو بنایا۔

مشی خان کے مطابق ہر معاشرہ اپنے اقدار کے مطابق چلتا ہے اور نہ جانے یہ لوگ پاکستان میں فحاشی پھیلانے کے لیے کس فنڈنگ پر کام کر رہے ہیں۔

گزشتہ دنوں شو کی پہلی قسط نشر ہوئی، جسے اب تک یوٹیوب پر 3 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔

پہلی قسط میں شرکا لڑکیوں کو بولڈ مغربی انداز کے لباس میں دکھایا گیا، جب کہ عائشہ عمر بھی مختلف موضوعات پر بلا جھجک گفتگو کرتی دکھائی دیں۔

شو کی پہلی قسط پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی شدید تنقید سامنے آئی، خاص طور پر خواتین کے لباس پر اعتراضات سامنے آئے۔

تنقید کے بعد ریئلٹی شو کی میزبان عائشہ عمر نے ناقدین کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے لیے اصل اہمیت ان کی والدہ کی رائے کی ہے اور والدہ کو یہ شو بے حد پسند آیا۔

عائشہ عمر نے لکھا کہ کیا امی کو پہلی قسط پسند آئی؟ بالکل! اور انہی کی رائے اور فیڈبیک ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔

تاہم، انسٹاگرام اور ایکس پر صارفین نے شو پر پابندی لگانے کا مطالبہ جاری رکھا ہوا ہے۔

صارفین کا ماننا ہے کہ شو کے آغاز سے قبل کہا گیا تھا کہ یہ بھارتی اور دیگر غیر ملکی ڈیٹنگ شو کی نقل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔

ایکس صارف کے مطابق انہوں نے یوٹیوب پر اس شو کو رپورٹ کر دیا ہے اور وہ باقی سب سے بھی درخواست کر رہی ہیں کہ اس شو کو یوٹیوب پر رپورٹ کریں۔

میری امی کو شو پسند آیا، عائشہ عمر کا ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ پر تنقید کرنے والوں کو جواب

عائشہ عمر نے ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ کو ڈیٹنگ شو قرار دینے کی خبروں کی تردید کردی

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

1000 حروف

