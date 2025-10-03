’شیر‘ کی آخری قسط کا سنیما میں شاندار پریمیئر
مقبول ڈراما سیریل ’شیر‘ کی آخری قسط گزشتہ روز سینما میں پیش کی گئی، جس میں ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔
ڈراما سیریل ’شیر‘ کا آغاز مئی میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا تھا اور اس نے پہلی قسط سے ہی ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی، جس میں مرکزی کردار دانش تیمور اور سارہ خان نے نبھائے۔
ڈرامے کی اختتامی قسط کی نمائش ایک جشن سے کم نہیں تھی، جس میں انڈسٹری کے کئی بڑے ناموں نے بھی شرکت کی۔
’شیر‘ ایک خاندانی اور انتقام کی کہانی ہے، جس نے اپنی پرکشش کہانی، شاندار اداکاری اور احسن طالش کی ہدایت کے ذریعے ناظرین کو مکمل طور پر مسحور کر دیا۔
اختتامی قسط دیکھنے کے لیے سارہ خان شوہر فلک شبیر کے ساتھ پہنچیں، جب کہ دانش تیمور اہلیہ عائزہ خان کے ہمراہ موجود تھے۔
ایونٹ میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، فیصل قریشی، اعجاز اسلم، حریم فاروق، عفان وحید، علی رحمٰن خان، یاسر حسین، فیضان شیخ اور نبیل ظفر سمیت دیگر معروف شخصیات بھی شریک ہوئیں۔
پریمیئر کے بعد انسٹاگرام پر سارہ خان نے اپنے پروڈیوسر، ہدایتکار اور پوری کاسٹ کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ ڈرامے کے سیٹ پر کام کرنا ان کے لیے گھر جیسا محسوس ہوا۔
انہوں نے شوہر فلک شبیر کو اپنا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم قرار دیا اور مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے ’شیر‘ کامیاب ہوا۔
شیر کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر مئی 2025 سے نشر کیا جا رہا ہے، اس کی پہلی قسط 21 مئی کو نشر ہوئی تھی جب کہ 2 اکتوبر 2025 کو آخری اور 39 ویں قسط نشر کی گئی۔
ہدایت کار احسن طالش کے ڈرامے کی کہانی زنجبیل عاصم نے لکھی تھی جب کہ اس میں دانش تیمور، سارہ خان، نبیل ظفر، ارجمند رحیم، سنیتا مارشل، فیضان شیخ، نادیہ افگن و دیگر نے شاندار اداکاری کی۔