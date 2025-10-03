جے ڈی سی کے سربراہ ظفر عباس سے 14 کروڑ بھتہ مانگنے والے ملزمان گرفتار
کراچی پولیس نے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل (جے ڈی سی) کے بانی ظفر عباس سے 14 کروڑ بھتہ طلب کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس کے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بین الاقوامی بھتہ خور گروہ سے تعلق رکھنے والے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایک معروف سماجی کارکن سے 14 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔
ایس آئی یو کے ڈی ایس پی محمد سہیل نے بتایا کہ ملیر جعفر طیار سے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان یاور عباس، منظر کاظمی اور محسن واسطی کو گرفتار کیا گیا ہے۔
اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی ایس پی محمد سہیل نے کہا کہ ملزمان نے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل (جے ڈی سی) کے بانی سربراہ ظفر عباس سے 14 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا، اس سلسلے کا مقدمہ 26 ستمبر 2025 کو ٹیپو سلطان تھانے میں درج ہوا تھا، جس کی تفتیش بعد میں ایس آئی یو کے سپرد کی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں ملزمان گرفتار ہوئے، ان کے قبضے سے دو پستول، بھتے کی پرچیاں بھیجنے کے لیے استعمال ہونے والا موبائل فون اور ایک آلٹو کار برآمد ہوئی۔
ابتدائی تحقیقات کے دوران گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ اُن کا سرغنہ محمود اختر نقوی ہے، جو بدنام زمانہ بھتہ خور اور بلیک میلر ہے، ایس آئی یو افسر نے دعویٰ کیا کہ ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے جے ڈی سی سربراہ سے بھتہ طلبی محمود اختر نقوی کی ہدایت پر کی۔
مزید انکشاف کیا گیا کہ محمود اختر نقوی شہر کے معروف بلڈرز اور تاجروں سے پہلے ہی بلیک میلنگ کے ذریعے کروڑوں روپے وصول کر چکا ہے۔
ڈی ایس پی محمد سہیل نے بتایا کہ گروہ کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ مختلف تھانوں میں پہلے ہی اس کے خلاف بھتہ خوری، غیر قانونی قبضوں اور دھوکا دہی کے کئی مقدمات درج ہیں۔