  • KHI: Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Clear 21.5°C
  • KHI: Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Clear 21.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جے ڈی سی کے سربراہ ظفر عباس سے 14 کروڑ بھتہ مانگنے والے ملزمان گرفتار

امتیاز علی شائع October 3, 2025 اپ ڈیٹ October 3, 2025 09:11pm
— فائل فوٹو: شٹر اسٹاک
— فائل فوٹو: شٹر اسٹاک

کراچی پولیس نے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل (جے ڈی سی) کے بانی ظفر عباس سے 14 کروڑ بھتہ طلب کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

پولیس کے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بین الاقوامی بھتہ خور گروہ سے تعلق رکھنے والے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایک معروف سماجی کارکن سے 14 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔

ایس آئی یو کے ڈی ایس پی محمد سہیل نے بتایا کہ ملیر جعفر طیار سے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان یاور عباس، منظر کاظمی اور محسن واسطی کو گرفتار کیا گیا ہے۔

اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی ایس پی محمد سہیل نے کہا کہ ملزمان نے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل (جے ڈی سی) کے بانی سربراہ ظفر عباس سے 14 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا، اس سلسلے کا مقدمہ 26 ستمبر 2025 کو ٹیپو سلطان تھانے میں درج ہوا تھا، جس کی تفتیش بعد میں ایس آئی یو کے سپرد کی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں ملزمان گرفتار ہوئے، ان کے قبضے سے دو پستول، بھتے کی پرچیاں بھیجنے کے لیے استعمال ہونے والا موبائل فون اور ایک آلٹو کار برآمد ہوئی۔

ابتدائی تحقیقات کے دوران گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ اُن کا سرغنہ محمود اختر نقوی ہے، جو بدنام زمانہ بھتہ خور اور بلیک میلر ہے، ایس آئی یو افسر نے دعویٰ کیا کہ ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے جے ڈی سی سربراہ سے بھتہ طلبی محمود اختر نقوی کی ہدایت پر کی۔

مزید انکشاف کیا گیا کہ محمود اختر نقوی شہر کے معروف بلڈرز اور تاجروں سے پہلے ہی بلیک میلنگ کے ذریعے کروڑوں روپے وصول کر چکا ہے۔

ڈی ایس پی محمد سہیل نے بتایا کہ گروہ کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ مختلف تھانوں میں پہلے ہی اس کے خلاف بھتہ خوری، غیر قانونی قبضوں اور دھوکا دہی کے کئی مقدمات درج ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025