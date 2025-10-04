تھائی لینڈ ہنی مون پر جاتے وقت بیٹے کو مشورہ دیا کہ بیوی کو کلب لے جانا، اسما عباس
سینئر اداکار اسما عباس نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو ہنی مون پر تھائی لینڈ روانہ ہوتے وقت مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں پر بیوی کو کلب بھی لے جائے، جس پر بیٹا بھی ہنس پڑا۔
اسما عباس نے حال ہی میں مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ جب ان کا شادی کا رشتہ آیا تو ان کے والد فوری طور پر مان گئے تھے لیکن خاندان کی خواتین کا جرگہ ہوا اور ان کے شوہر سے مکمل انٹرویو لیا گیا۔
ان کے مطابق والد کو ان کے شوہر نے بتایا کہ انہیں اسما عباس پسند ہیں اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس پر والد نے صرف ان سے کمائی کا پوچھا اور شادی کےلیے رضامند ہوگئے۔
اسما عباس نے بتایا کہ وہ بیٹوں کی فطرت اور عادت سے واقف تھیں، اس لیے انہیں اپنی بہوئیں تلاش کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی اور انہوں نے بیٹوں کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے بہوئیں تلاش کیں۔
اداکارہ کے مطابق انہوں نے نہ صرف بیٹوں کی پسند بلکہ اپنی پسند بھی ذہن میں رکھ کر بچوں کی شادیاں کروائیں اور بچوں نے ایسی لڑکیاں منتخب کیں جو انہیں بھی پسند آئیں۔
انہوں نے کہا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے ہوشیار تھے، وہ شادی سے قبل ہی لڑکیوں سے فون پر لگے رہتے تھے جب کہ چھوٹا بیٹا ایسا نہیں تھا۔
اداکارہ نے انکشاف کیا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی سے پہلے پتا چلا کہ اس کا 6 ماہ سے کسی لڑکی سے چکر تھا، وہ تو بڑے بھائیوں سے بھی تیز نکلا۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ بیٹے کے بتانے کے بعد انہوں نے لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کی اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی پہلے ہی معلوم ہوچکا تھا۔
اسما عباس کے مطابق ابتدائی طور پر چھوٹے بیٹے کی بیوی کے گھر والے رضامند نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی ذات کے باہر لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے لیکن پھر مان گئے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی بہو بہت سادہ مزاج، اچھی طبیعت کی مالک اور ہر بات ان کی اجازت سے کرتی ہیں، انہیں ساڑھی پہننا بھی نہیں آتی تھی، فیشن اسٹائل کا کچھ پتا نہیں تھا، انہوں نے انہیں فیشن اور لباس پہننا سکھایا۔
اداکارہ نے بتایا کہ شادی کے بعد جب ان کا چھوٹا بیٹا اور بہو ہنی مون کے لیے تھائی لینڈ جا رہے تھے تو انہوں نے بہو کو ساڑھیاں اور دوسرا لباس پہننا سکھایا۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے سامنے ان کی بہو ساڑھیاں پہننے میں شرما رہی تھیں، انہیں کسی ساڑھی کا اسکرٹ چھوٹا تو کسی کا بڑا لگ رہا تھا۔
اسما عباس نے بتایا کہ ہنی مون پر روانہ ہونے سے قبل انہوں نے بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ بیوی کو تھائی لینڈ میں کلب لے کر جائے، وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے اور یہ کہ انہیں وہاں کوئی جانتا بھی نہیں۔