کوئٹہ میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.0 ریکارڈ
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 5.0 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 65 کلومیٹر مغرب کی جانب تھا، زلزلے کے جھٹکے کے بعد لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) کے مطابق زلزلے سے فوری طور ہر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 4.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا، پی ایم ڈی کے مطابق زلزلہ رات 8 بج کر 59 منٹ پر پٹن کے جنوب مشرق میں 22 کلومیٹر دور 31 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔
یاد رہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں کراچی کے مختلف حصوں میں بھی 3.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا، پی ایم ڈی کے مطابق یہ جھٹکے ملیر کے شمال مغرب میں 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ریکارڈ کیے گئے تھے۔
اس سے قبل ستمبر میں پی ایم ڈی نے رپورٹ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ یہ جھٹکے چترال، پشاور اور سوات میں محسوس کیے گئے تھے۔