انسداد پولیو مہم کے دوران ساڑھے چار کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے، نیشنل ای او سی
نیشنل ایمر جنسی آپریشنز سینٹر (ای او سی) نے کہا ہے کہ آنے والی ملک گیر انسداد پولیو مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جو 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔
تفصیلات کے مطابق نیشنل ای او سی کے مطابق 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران بچوں کی قوتِ مدافعت بڑھانے کے لیے وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی، جبکہ مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔
انسداد پولیو مہم کے دوران پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ سندھ میں ایک کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد اور خیبرپختونخوا میں 72 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
نیشنل ای او سی کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار سے زائد اور آزاد جموں و کشمیر میں 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
اسی طرح گلگت بلتستان میں دو لاکھ 80 ہزار سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
نیشنل ای او سی نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ 13 سے 19 اکتوبر تک جاری ملک گیر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں، اور اپنے بچوں کو پولیو اور دیگر قابلِ تدارک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس بروقت مکمل کروائیں۔