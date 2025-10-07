فزکس کا نوبیل انعام تین امریکی سائنس دانوں کے نام
فزکس یا طبیعات کا نوبیل انعام تین امریکی سائنسدانوں جان کلارک، مشیل ڈیورٹ اور جان مارٹینز کو دینے کا اعلان کردیا گیا۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق تینوں سائنس دانوں نے کوانٹم فزکس کے عملی تجربات کیے جو نئی نسل کی کوانٹم ٹیکنالوجی جیسے کوانٹم کرپٹوگرافی، کوانٹم کمپیوٹرز اور کوانٹم سینسرز کے لیے اہم ہیں۔
تینوں سائنسدانوں نے 1980 کی دہائی میں سپر کنڈکٹرز سے بنے ایک برقی سرکٹ پر تجربات کیے، جن سے کوانٹم میکینکس کے اثرات کو بڑے پیمانے پر دیکھا جا سکا۔
ان کی دریافتوں نے روزمرہ کی ٹیکنالوجی جیسے کہ کمپیوٹر چپس میں ٹرانزسٹرز کو ممکن بنایا جو ہمارے موبائل فونز اور دیگر آلات میں استعمال ہوتے ہیں۔
ایوارڈ ملنے پر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، برکلے کے پروفیسر جان کلارک نے کہا کہ وہ اس ایوارڈ سے حیران ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا کام اس قدر اہم مانا جائے گا۔
ییل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، سانتا باربرا کی پروفیسر مشیل ڈیورٹ نے بھی ایوارڈ ملنے پر اظہار مسرت کیا، انعام کے تیسرے حقدار جان مارٹینز بھی وہیں پروفیسر ہیں اور 2020 تک گوگل کے کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلی جنس لیب کے سربراہ رہے تھے۔
نوبل انعام کی رقم ایک کروڑ 10 لاکھ سوئیڈش کرون تقریبا 12 لاکھ امریکی ڈالر تینوں سائنس دانوں میں یکساں تقسیم کی جائے گی۔
نوبیل ایوارڈز الفریڈ نوبیل کی وصیت سے شروع ہوئے، جنہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، یہ ایوارڈز 1901 سے سائنس، ادب اور امن کے شعبوں میں دیے جا رہے ہیں۔
فزکس کا ایوارڈ اس ہفتے کا دوسرا ایوارڈ ہے، اس سے پہلے میڈیسن کا ایوارڈ دیا گیا تھا، 8 اکتوبر کو کیمسٹری کا ایوارڈ اور 10 اکتوبر کو امن کا ایوارڈ دیا جائے گا۔