  • KHI: Clear 25°C
  • LHR: Clear 17.9°C
  • ISB: Clear 16.6°C
  • KHI: Clear 25°C
  • LHR: Clear 17.9°C
  • ISB: Clear 16.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فضائی آلودگی سے پاکستان میں سالانہ 2 لاکھ 35 ہزار افراد جاں بحق ہوجاتے ہیں، پروفیسر ظفر فاطمی

ویب ڈیسک شائع October 8, 2025 اپ ڈیٹ October 8, 2025 12:02am
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

آغاخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے پروفیسر ظفر فاطمی نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان میں سالانہ 2 لاکھ 35 ہزار افراد جاں بحق ہوجاتے ہیں، فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں اور گاڑیوں سے ضرر رساں گیسوں کے اخراج پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

ڈان نیوز کے پروگرام میں میزبان ماہین اعظم خان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نےکہا کہ دنیا بھر میں 70 لاکھ افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے جاں بحق ہوجاتے ہیں اور فضائی آلودگی عالمی سطح پر سب سے بڑا ہیلتھ رسک ہے۔

انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں اموات اور امراض کے حوالے سے سرفہرست رسک فیکٹر ہے۔

پروفیسر ظفر فاطمی نے بتایا کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان میں سالانہ دو لاکھ 35 ہزار افراد جاں بحق ہوجاتے ہیں، فضائی آلودگی بڑھتے ہی ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی میں کمی کے لیے صنعتوں اور گاڑیوں سے ضرر رساں گیسوں کے اخراج پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایندھن کے معیار اور گاڑیوں کے انجن کو بھی بہتر بنانا ہوگا اور اس کے قواعد و ضوابط لاگو کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ انتظامی فیصلہ ہوگا۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

2

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

’حماس کی جانب سے امن منصوبہ قبول کرنے کے باوجود بے یقینی برقرار ہے‘

6

معدنی نمونوں کی کھیپ امریکا کو ارسال، پی ٹی آئی کا معاہدوں کی تفصیل پبلک کرنے کا مطالبہ

7

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

8

پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ، اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025