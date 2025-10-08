گلوکارہ آئمہ بیگ کو شوہر زین احمد نے اَن فالو کردیا، علیحدگی کی خبریں زیرِ گردش
گلوکارہ آئمہ بیگ اور ان کے شوہر زین احمد کے درمیان علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں۔
آئمہ بیگ کے شوہر زین احمد نے گلوکارہ کو انسٹاگرام پر ان فالو کر دیا ہے اور ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شادی سے متعلق پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔
تاہم، گلوکارہ نے ابھی تک زین احمد کو فالو کیا ہوا ہے اور ان کے اکاؤنٹ پر شادی کی پوسٹ بھی بدستور موجود ہے۔
آئمہ بیگ نے دو ماہ قبل 6 اگست کو اپنے دوست زین احمد سے شادی کی تصدیق اس کیپشن کے ساتھ کی تھی کہ کل رات اپنے بہترین دوست سے شادی کر لی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اُس وقت بھی ان کا شادی کا اعلان ایک دن کی قیاس آرائیوں کے بعد سامنے آیا تھا۔
ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کے درمیان واقعی علیحدگی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ دونوں میں سے کسی نے بھی اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی، تاہم زین احمد کی جانب سے گلوکارہ کو ان فالو کرنے کے بعد مداحوں میں چہ مگوئیاں ضرور شروع ہوگئی ہیں۔
واضح رہے کہ زین احمد پاکستانی فیشن برانڈ ’راستہ‘ کے کری ایٹو ڈائریکٹر ہیں، جب کہ دونوں کا نکاح کینیڈا میں ایک نجی تقریب میں ہوا تھا۔
اس سے قبل آئمہ بیگ کی منگنی اداکار شہباز شگری سے ہوئی تھی، دونوں کی ملاقات فلم ’پرے ہٹ لو‘ کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی، جس کے بعد کچھ عرصہ تعلق میں رہنے کے بعد انہوں نے منگنی کی، تاہم ستمبر 2022 میں آئمہ بیگ نے شہباز شگری سے منگنی ختم ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔