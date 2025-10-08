پی ٹی آئی میں کوئی فاروڈ بلاک نہیں، صوبے میں دو تہائی اکثریت برقرار رہے گی، بیرسٹر گوہر
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ پارٹی میں کوئی فاروڈ بلاک نہیں اور عمران خان کی ہدایت پر مکمل عمل درآمد ہوگا جبکہ امیدوار کوئی بھی ہو صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت رہے گی اور دو تہائی اکثریت برقرار رہے گی۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ہدایات پر عمل ہوگا اور علی امین گنڈا پور کچھ دیر بعد پشاور کے لیے روانہ ہوں گے، کل سمری کے ذریعے اپنا استعفیٰ گورنر کو بھجوائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق جو بھی صوبے میں حکومت بنے گی سب اس کو سپورٹ کریں گے، میں واضح کردوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فاروڈ بلاک نہیں ہے، ہر ایم این اے اور ایم پی اے بہت تکالیف سے گزرے ہیں، انہوں نے کروڑوں کی آفرز ٹھکرائی ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا میں 91 ایم پی ایز ہیں جو متحد ہیں اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق پر عمل کریں گے اور دو تہائی اکثریت سے حکومت بنائیں گے جبکہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کے لیے ایک پراسیس ہوگا۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں عمران خان کے اعتماد تک ہی وزیراعلیٰ ہوں، میری ان سے پارٹی اور حکومتی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے دن رات اپنی پارٹی، حکومت کے لیے اور عوام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے وژن کے مطابق صوبہ آگے بڑھے گا اور ہم اپنے فرائض انجام دیں گے، خیبرپختونخوا میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ دہشت گردی جس صورت میں بھی ہو اس کا خاتمہ ضروری ہے اور اس پر سیاست نہ ہو، دہشتگردی کا خاتمہ وفاق کی ذمہ داری ہے جب کہ صوبائی حکومت نے کبھی کوئی اجازت نہیں دی تھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا جائے۔
مزید کہا کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی تبدیلی اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ عمران خان کی ہدایات کی ناکامی ہوئی ہے بلکہ وہ ان کی صوابدید ہے کہ وہ کس کو کب تبدیل کریں۔
واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی وزیراعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔
سلمان اکرم راجا نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے علیمہ خان پر سنگین الزامات لگائے تھے، انہوں نے علیمہ خان پرپارٹی میں تقسیم کاالزام عائد کیا تھا۔