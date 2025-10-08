  • KHI: Clear 24.7°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 18.9°C
خیبرپختونخوا میں پھر سیاسی ہلچل، اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا

عبدالحکیمشائع 08 اکتوبر 2025 10:47pm
— فائل فوٹو:
— فائل فوٹو:

وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کے مستعفی ہونے اور سہیل آفریدی کو نامزد کرنے کے بعد خیبرپختونخوا میں ایک بار پھر سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔

ترجمان اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وزیراعلی کے مستعفی ہونے کے بعد کا سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائےگا۔

ترجمان نے کہا کہ اجلاس میں آئندہ کے لیے حکمتِ عملی پر غور کیا جائےگا، اپوزیشن اراکین کو تجاویز پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے آج وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی وزیراعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔

سلمان اکرم راجا نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے علیمہ خان پر سنگین الزامات لگائے تھے، انہوں نے علیمہ خان پرپارٹی میں تقسیم کاالزام عائد کیا تھا۔

پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو ہٹانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی وزیراعلیٰ ہوں گے۔

دریں اثنا، علی امین گنڈا پور نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کے حکم پر وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل ہوگی اور ہم عمران خان کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہوکر آگے بڑھیں گے۔

