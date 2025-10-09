الخدمت پاکستانیوں کے تعاون سے فلسطینیوں پر ایک ارب ڈالر خرچ کرے گی، حافظ نعیم
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستانیوں کے تعاون سے فلسطینیوں پر ایک ارب ڈالر خرچ کرے گی جبکہ غزہ میں 3 ارب روپے کی لاگت سے ہسپتال تعمیر کیا جائے گا۔
اسلام آباد میں اسکولوں کے طلبہ کے غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ الخدمت فاونڈیشن فلسطینی عوام کی امداد جاری رکھے گی، الخدمت فاونڈیشن پاکستانیوں کی مدد اے ایک ارب ڈالر فلسطینیوں کے لیے خرچ کرے گی، الخدمت کے تحت غزہ میں 3ارب روپے کی لاگت سے ہسپتال بنائیں گے، میں خود فلسطینیوں کی مدد کے لیےعوام کے پاس جاوں گا۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ پاکستام ایٹمی طاقت ہونے کےناطے فعال کردارادکرے، اسرائیل سے کوئی اچھی امید نہیں، اسرائیل ہمیشہ معاہدوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اب ٹرمپ سمیت دیگر قوتوں کا امتحان ہےکہ وہ اسرائیل کو معاہدے پر عملدرآمد کا پابند بنائیں، دنیا نےاسرائیل کو لگام نہیں ڈالی تو یہ سلسلہ رکےگا نہیں۔
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حماس ایک عوامی قوت ہے جس کا راستہ روکا گیا، حماس ایک مزاحمتی قوت ہے، جسے ہتھیار اٹھانے کی اجازت اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے، حماس کا ساتھ دینا چاہیے، اسلام آباد میں حماس کا دفتر قائم ہونا چاہیے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے واضح کیا کہ ریاست صرف ایک ہے وہ آزاد فلسطین کی ریاست ہے ۔باقی سب قبضہ ہے، اسرائیلی ریاست کو بانی پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا،صرف ایک ہی ریاست ہے اور وہ آزاد فلسطین کی ریاست ہے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ آزادی کبھی بھی گھر بیٹھنے اور باتیں کرنے سے نہیں ملتی،بیت القدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہے، صہونیوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کیا ہے، اسرائیل امریکہ کی مدد سے اپنے مقاصدکے لیے مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے، اسرائیل کی تمام کارروائیوں میں امریکا اس کا پشتیبان ہے۔
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ دو سال تک بمباری کی گئی اور بچوں کوٹارگٹ کرکے شہیدکیا گیا، آج کے معاہدے پر اسرائیل کے ساتھ حما س کے بھی دستخط ہیں، اسرائیل دوسال کی بمباری میں حماس سے ایک قیدی بھی نہیں چھڑاسکا۔
انہوں نے کہا کہ فلسطینی بچوں سے یکجہتی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مارچ میں آنے پر شرکا کو مباکباد پیش کرتا ہوں۔