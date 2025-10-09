  • KHI: Clear 24.9°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 19.6°C
  • KHI: Clear 24.9°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 19.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مریم نوازکا فصل کی باقیات جلانے، فضائی آلودگی پھیلانے کے واقعات کا سخت نوٹس

ویب ڈیسک شائع October 9, 2025 اپ ڈیٹ October 9, 2025 09:27pm
— فوٹو: واٹس ایپ چینل / مریم نواز
— فوٹو: واٹس ایپ چینل / مریم نواز

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فصل کی باقیات جلانے اور فضائی آلودگی پھیلانے کے واقعات کا سخت نوٹس لے لیا، دیپالپور میں فصل کی باقیات جلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق پنجاب بھر میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتاریوں اور بھاری جرمانے عائد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

وزیراعلی مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فصل کی باقیات جلانے، دھواں پھیلانے والوں کے خلاف سخت آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

پنجاب کے ضلع اوکاڑہ کی تحصیل دیپالپور میں محکمہ تحفظ ماحولیات، محکمہ زراعت کی پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فصل کی باقیات جلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

دھان کی باقیات کو آگ لگانے پر محمد یسین کو گرفتار کرلیا گیا، جس کا مقدمہ تھانہ سٹی دیپالپور میں درج کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اسموگ پھیلانے کی اطلاع پر سرکاری حکام پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، 5 ایکڑ رقبے پر پھیلی آگ فوری بجھائی گئی۔

دھواں پھیلانے پر پنجاب تحفظ ماحولیات ایکٹ1997، اسموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب ماحولیاتی تحفظ قانون2023 اور تعزیرات پاکستان کی دفعات188 اور 278 کے تحت کارروائی کی جارہی ہے۔

پنجاب حکومت نے خبردار کر دیا کہ پنجاب بھر میں فصل کی باقیات جلانے یا آلودگی پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کیاجائے گا، پنجاب بھر میں شہریوں کو بھی آلودگی پھیلانے والوں سے متعلق ہیلپ لائن 1373 پر فوری اطلاع دینے کی اپیل کی گئی ہے۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اسموگ پھیلا کر عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025