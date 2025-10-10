  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 20°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 20°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرمپ سے گفتگو میں تجارتی مذاکرات پر ہونے والی اچھی پیش رفت‘ کا جائزہ لیا، مودی

ویب ڈیسکشائع 10 اکتوبر 2025 12:12am
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے تجارتی مذاکرات میں ہونے والی اچھی پیش رفت‘ کا جائزہ لیا اور آئندہ ہفتوں میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق بھارتی وزارتِ تجارت کے حکام نے بتایا کہ واشنگٹن میں تجارتی حکام کی حالیہ ملاقاتوں کے بعد جلد ہی مذاکرات کا نیا دور متوقع ہے۔

واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کی زیادہ تر برآمدات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جو امریکا کے کسی بھی تجارتی شراکت دار پر لگائے گئے سب سے زیادہ ٹیکسوں میں سے ایک ہے، یہ اقدام بھارت کی امریکا کو تقریباً 50 ارب ڈالر مالیت کی برآمدات کو متاثر کر رہا ہے، جن میں ٹیکسٹائل، قیمتی پتھروں و زیورات اور مچھلی کی صنعت قابل ذکر ہیں۔

یہ ٹیرف 25 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد اس وقت کیا گیا تھا، جب نئی دہلی نے روسی تیل کی درآمد جاری رکھی تھی۔

یاد رہے کہ واشنگٹن نے اس سے قبل الزام لگایا تھا کہ بھارت کی روسی تیل کی خریداری ماسکو کی جنگی مہم کو مالی مدد فراہم کر رہی ہے، اور نئی دہلی اس سے منافع بھی کما رہا ہے، تاہم بھارت نے ان الزامات کو ’دوہرا معیار‘ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور امریکا و یورپی ممالک کے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات کی مثال دی۔

ٹیرف کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مودی حکومت نے 2017 کے بعد گزشتہ ماہ بڑی ٹیکس اصلاحات کے تحت شیمپو سے لے کر کاروں تک مختلف اشیاء پر ٹیکسوں میں کمی کی تھی، حالانکہ ملک میں انفرااسٹرکچر منصوبوں پر حکومتی اخراجات میں اضافہ جاری ہے۔

سال 2024 میں بھارت کی کل برآمدات کا تقریباً پانچواں حصہ امریکا کو بھیجا گیا، جبکہ نئے ٹیرف تقریباً تین چوتھائی بھارتی مصنوعات کو متاثر کر رہے ہیں جو امریکا برآمد کی جاتی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025