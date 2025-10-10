’ بھارتی وفد سے مصافحہ کیا اور اب بھی مصافحہ کرنے کو تیار ہوں’ یوسف رضا گیلانی
چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے بارباڈوس میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے دوران کہا کہ میں نے بھارتی وفد سے مصافحہ کیا اور ابھی بھی مصافحہ کرنے کو تیار ہوں۔
سینیٹ سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے بارباڈوس میں منعقدہ 68 ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے ایک اہم سیشن کی صدارت کرتے ہوئے اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیا کہ انہوں نے بھارتی پارلیمانی وفد سے مصافحہ کرنے سے گریز کیا۔
چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ’ میں نے بھارتی وفد سے مصافحہ کیا تھا اور ابھی بھی مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ ابھی اسی لمحے’ ۔
اعلامیے کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے اس دوٹوک اور مثبت جواب پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور حاضرین نے ان کے کشادہ دلی اور بہترین سفارتی انداز کی بھرپور تحسین کی۔
کانفرنس میں ’ بہتر طرز حکمرانی، کثیرالجہتی اور بین الاقوامی تعلقات میں دولت مشترکہ کے کردار’ کے عنوان سے ایک خصوصی سیشن تھا، جس کی صدارت چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کی۔
چیئرمین سینیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ’ آج کی جڑی ہوئی دنیا میں ہمارا اجتماعی عزم ہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم جمہوری زوال، ماحولیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا اثر یا جمہوری اداروں کے تحفظ جیسے چیلنجز کا سامناکس طرح کرتے ہیں’۔
یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کامن ویلتھ کے مشترکہ اقدار، جو کامن ویلتھ چارٹر اور لیٹیمَر ہاؤس پرنسپلز میں بیان کیے گئے ہیں، عالمی سطح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں۔
اجلاس میں شریک ایک رکن کے اقلیتوں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی فلاح وبہبود کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔