کراچی ایئرپورٹ پر نیب کو 15 سال سے مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار

عاصم خان شائع October 11, 2025 اپ ڈیٹ October 11, 2025 03:49pm
ملزم کے خلاف 2010 میں نیب کراچی میں ریفرنس درج کیا گیا تھا، کامران یو اے ای فرار ہو گیا تھا — فائل فوٹو: اے ایف پی
ملزم کے خلاف 2010 میں نیب کراچی میں ریفرنس درج کیا گیا تھا، کامران یو اے ای فرار ہو گیا تھا — فائل فوٹو: اے ایف پی

کراچی ایئرپورٹ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے امیگریشن سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے 15 سال سے نیب کو مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملزم کامران احمد خان یوگنڈا سے کراچی ایئرپورٹ پہنچا تھا، ملزم کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل تھا، گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم نے مالٹا کا پاسپورٹ اور ریزیڈنٹ کارڈ استعمال کیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے خلاف سال 2010 میں نیب کراچی میں ریفرنس درج کیا گیا تھا، ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم یو اے ای فرار ہو گیا تھا، ملزم نے ایجنٹ کی مدد سے 6 ہزار امریکی ڈالر کے عوض مالٹا کا پاسپورٹ اور ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کیا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم کی جانب سے ایئرپورٹ پر پوچھ گچھ کے دوران پیش کیا جانے والا پاسپورٹ اور ریزیڈنٹ کارڈ جعلی نکلا، سفری ریکارڈ کے مطابق ملزم نے کبھی بھی مالٹا کا سفر نہیں کیا تھا۔

ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم کا تعلق کراچی سے ہے، ایف آئی اے امیگریشن سرکل کراچی نے ملزم کو بعد ازاں نیب حکام کے حوالے کر دیا۔

