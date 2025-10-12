پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آئی ٹی اور اسپورٹس سے متعلق دو اہم یادداشتوں پر دستخط
کراچی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اطلاعاتی ٹیکنالوجی (آئی ٹی) اور اسپورٹس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے دو اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن کا مقصد نوجوانوں کی ترقی، تکنیکی مہارتوں کے تبادلے اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جو نوجوانوں کی ترقی اور تکنیکی اشتراک پر مرکوز دوطرفہ تعلقات میں ایک اہم پیشرفت ہے۔
یہ معاہدے جمعہ کی رات گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب کے دوران سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔
تقریب میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی اور پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروق بھی شریک ہوئے۔
مفاہمتی یادداشتوں کے تحت دونوں ممالک نے آئی ٹی تعلیم، نوجوانوں کے تبادلے کے پروگرامز، مشترکہ تربیتی اقدامات اور کھیلوں کے مقابلوں میں تعاون پر اتفاق کیا تاکہ مہارتوں کے فروغ اور عوامی روابط کو بڑھایا جا سکے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو عوامی خیرسگالی میں جڑا تاریخی رشتہ قرار دیا اور کہا کہ ٹیکنالوجی اور کھیلوں میں اشتراک نوجوانوں کی صلاحیتوں کے فروغ اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔
انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان جلد ایک دوستانہ کرکٹ میچ منعقد کیا جائے گا تاکہ ثقافتی اور سماجی تعلقات مزید گہرے ہوں۔
گورنر کامران ٹیسوری نے پاکستانی نوجوانوں کی عالمی سطح پر کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جدید تعلیم، ہنرمندی کی تربیت اور ٹیکنالوجی تک رسائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔
انہوں نے تعلیم، اختراع اور کھیلوں کو پائیدار اور خوشحال مستقبل کے اہم ستون قرار دیا۔
سعودی وفد کی کراچی چیمبر آف کامرس سے ملاقات
شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کی قیادت سے ملاقات کی تاکہ دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا جا سکے۔
کے سی سی آئی کے وفد کی قیادت بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا نے کی، جب کہ نائب چیئرمین انجم نثار، جاوید بلوانی اور میاں ابرار احمد بھی شریک تھے، ملاقات میں پیٹروکیمیکل، صنعتی پیداوار، زراعت، آئی ٹی اور تعلیمی اشتراک کے شعبوں میں مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔
کے سی سی آئی کی قیادت نے ملک میں نیفتھا کریکر پلانٹ کے قیام کی فوری ضرورت پر زور دیا، جو پیٹروکیمیکل ویلیو چین کے لیے ایک بنیادی منصوبہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے درآمدی خام مال پر انحصار کم ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ٹیکسٹائل، پیکجنگ، پلاسٹک اور کیمیکل جیسے صنعتی شعبوں میں مسابقت بڑھے گی۔
عوامی سطح پر دستیاب صنعتی تخمینوں کے مطابق نیفتھا کریکر منصوبے کے لیے کثیر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے۔
کے سی سی آئی نے سعودی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ قابلِ عمل مالیاتی ماڈلز اور طویل مدتی مشترکہ منصوبوں پر غور کریں۔
وفد نے تفصیلی فزیبلٹی اسٹڈیز، بنیادی ڈھانچے کی فراہمی بشمول فیڈ اسٹاک سپلائی، بندرگاہ تک رسائی، لاجسٹکس، مالیاتی مراعات اور ریگولیٹری وضاحت کو سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ضروری قرار دیا۔
پیٹروکیمیکل کے علاوہ قدر میں اضافی ٹیکسٹائل، زرعی کاروبار، فوڈ پروسیسنگ اور مویشیوں کی ترقی میں بھی مواقع کو اجاگر کیا گیا۔
کے سی سی آئی نے کہا کہ ان سرمایہ کاریوں سے براہِ راست چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا، دیہی آمدنی بڑھے گی اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔
وفد نے آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کی بھی تجویز دی، جس کے تحت سعودی صنعتی ادارے پاکستانی جامعات کے ساتھ اشتراک کر کے افرادی قوت کی تربیت، تحقیقی ترقی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دے سکتے ہیں۔
وسیع اقتصادی تعلقات کی تلاش
شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود نے پاکستان کی اقتصادی صلاحیت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب توانائی، مینوفیکچرنگ، زراعت اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے گورنر ٹیسوری کی کوششوں کو سراہا اور پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیت اور عزم کی تعریف کی۔
کے سی سی آئی کے ساتھ سعودی وفد کے مذاکرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض کو پاکستان کے ساتھ حکمتِ عملی پر مبنی اقتصادی شراکت داریوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے، خاص طور پر سعودی وژن 2030 کے تناظر میں، پاکستان بھی خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا کر سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور سعودی کاروباری وفد کی کے سی سی آئی سے ملاقات پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات میں نئی حرارت کی علامت ہیں، جن کا محور نوجوانوں کی ترقی، صنعتی کاری اور تکنیکی اشتراک ہے، دونوں ممالک کے نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ منظم شراکت داریوں، منصوبوں میں شفافیت اور مسلسل مکالمے کے ذریعے مواقع کو عملی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔