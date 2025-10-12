ترک ڈرامے ’کورلش عثمان‘ سے متاثر ہوکر اسکاٹ لینڈ کی خاتون نے اسلام قبول کرلیا
عالمی شہرت یافتہ ترک ڈرامے ’کورلش عثمان‘ کے اثرات سرحدوں سے بھی آگے بڑھ گئے، اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اس ڈرامے سے متاثر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔
ترک میڈیا کے مطابق ترکی کے ڈرامے ’کورلش عثمان‘ سے متاثر ہوکر اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون جولیتا لورینا مارٹینیز نے اسلام قبول کرلیا۔
ترک پروڈکشن کمپنی بزداگ فلم کے مطابق جولیتا لورینا مارٹینیز نے یہ ڈراما دیکھنے کے بعد ترک تاریخ اور اسلامی ثقافت میں گہری دلچسپی لینا شروع کی، جس نے بالآخر انہیں اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کیا۔
اناطولیہ ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے جولیتا مارٹینیز نے بتایا کہ انہوں نے کووِڈ لاک ڈاؤن کے دوران ترک ٹی وی سیریز دیکھنا شروع کیں۔
ان کے مطابق سیریز کی کہانی، تاریخ اور اسلامی معلومات نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے قرآنِ مجید پڑھنا شروع کیا اور ’کورلش عثمان‘ دیکھنا شروع کرنے کے تقریباً 2 سال بعد انہوں نے کلمۂ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد جولیتا مارٹینیز نے استنبول کا سفر کیا، جہاں انہوں نے بزداگ فلم کے سیٹس کا دورہ کیا، قائی قبیلے کے کیمپ کو دیکھا اور شو کے مختلف فلمی مقامات کی سیر کی۔
انہوں نے اس تجربے کو ایک ’روحانی زیارت‘ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے اندر ایک نیا احساس محسوس کیا، جیسے ان کی زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہو اور وہ اس سب سے محبت کرتی ہیں۔
ترکیہ کے ڈرامے ’کورلش عثمان‘ نے اپنے آغاز سے ہی ترکیہ سمیت دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جس کا سہرا اس کی عمدہ کہانی اور اعلیٰ پروڈکشن کو دیا جاتا ہے، یہ ڈراما عثمانی سلطنت کے قیام، اسلامی اقدار اور ثقافتی ورثے کو شاندار انداز میں پیش کرتا ہے۔