فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا، رانا ثنااللہ
وزیراعظم کے سیاسی امور کے مشیر راناثنااللہ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا اور ایک چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے۔
فیصل آباد میں پریس کانفرنس کے دوران سینیٹر رانا ثنااللہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے جو کل کارروائی کی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کیوں کہ جب 30،30 جنازے پڑھے جارہے تھے تو پوری قوم کے دلوں میں یہ سوال ضرور تھا کہ ہم کب تک اپنے جوان سپوتوں کے جنازے پڑھتے رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہر دل میں یہ بات تھی کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے اور اتنا ہی موثر دیا جانا چاہیے جتنا جواب کل دیا گیا ہے، اس پر میں وزیراعظم ، صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ جواب تو وقت کی ضرورت تھی لیکن جس موثر انداز سے جواب دیا، حق یہ بنتا تھا اور یہی تقاضا ہے، اب سیاسی قیادت کو اس موقع پر لبیک کہنا چاہیے کیوں کہ ہم نے ایک ایسے دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے جو ہم پر چھپ کر وار کرتا آیا ہے۔
رانا ثنااللہ نے کہا کہ آج ہمیں داخلی استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، آئیں اور میثاق استحکام پاکستان پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس پر جو پیشکش وزیراعظم نے کی ہے، اس پر بات کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ میں خصوصی طور پر پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو کہتا ہوں آپ ہمیں گالیاں دیں اور اپنا بیانیہ برقرار رکھیں کہ ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں، لیکن آپ پاکستان، مسلح افواج اور شہدا کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے خون کو عزت دیں اور ملک کے ساتھ کھڑے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کرچکا ہے، پوری دنیا پاکستان کی عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کرتی ہے، آپ بھی اس قوت کا حصہ بنیں تاکہ اندرون وبیرون معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکیں ، پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھے اور مستحکم ہو۔
راناثنااللہ نے کہا کہ اس موقع پر میں ایک مذہبی جماعت جو غزہ مارچ کے نام پر احتجاج کررہی ہے، ان سے کہنا چاہوں گا آپ کے احتجاج میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس حوالے سے مفتی منیب الرحمٰن، مولانا فضل الرحمٰن اور علامہ طاہر اشرفی سمیت دیگر رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع احتجاج کا نہیں ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی افواج اپنے شہدا کے خون کا بدلا لے رہی ہے، آپ بے شک ہماری مت سنیں مگر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جن شہدا کے خون کا حساب چکایا جارہا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس احتجاج کو موخر کریں۔