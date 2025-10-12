’جن کی شادی ان کی شادی‘ میں سجل اور احد کو ساتھ کاسٹ کرنے پر چینل نے اعتراض کیا، شمعون عباسی
اداکار، لکھاری، ہدایت کار و پروڈیوسر شمعون عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ ’جن کی شادی ان کی شادی‘ میں سجل علی اور احد رضا میر کو ایک ساتھ کاسٹ کرنے پر چینل نے اعتراض کیا تھا۔
ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما ’جن کی شادی ان کی شادی‘ اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے ناظرین میں خاصی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔
قبل ازیں شمعون عباسی نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے دعویٰ کیا تھا کہ ڈراما سیریل ’جن کی شادی ان کی شادی‘ کی کہانی اور عنوان اصل میں ان کا ہی تخلیق کردہ ہے۔
انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی کہانی کسی اور شخص کو سنائی، جس نے اسے تحریری شکل دی، اور پوری ٹیم اس بات سے واقف تھی، ابتدائی طور پر وہ خود ڈرامے کی ہدایت کاری کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں یہ موقع سیفی حسن کو ملا۔
شمعون عباسی نے حال ہی میں 24 نیوز کے ڈراما ریویو شو ’کیا ڈرامہ ہے‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اس حوالے سے مزید معلومات شیئر کیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈراما بنانے والوں نے ان کے تصور کو کافی حد تک تبدیل کر دیا، ان کا آرٹ ورک فینٹسی کے قریب تھا، وہ ڈرامے میں مختلف فرنیچر، بہتر روشنی اور ایک وِنٹیج احساس دکھانا چاہتے تھے، جیسا کہ ’لارڈ آف دی رنگز‘ میں ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ ڈرامے میں خوبصورت چہرے تو دکھانا چاہتے تھے، لیکن ان کے تخیل میں وہ سب بونگے تھے۔
شمعون عباسی نے بتایا کہ ڈرامے کے لکھاری سید نبیل ان کے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ اچھی کامیڈی لکھ سکتے ہیں، لیکن خود سے مکمل اسکرپٹ نہیں لکھ سکتے، انہیں فون پر ہدایات دینی پڑتی تھیں، جیسے کہ یہ سین ڈیلیٹ کرو، آگے یہ لکھو۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ڈرامے کی کہانی مکمل ہو گئی تو وہ خود اسے ڈائریکٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً چھ ماہ انتظار بھی کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ پروڈکشن ہاؤس نے کسی اور ڈائریکٹر کا انتخاب کر لیا۔
شمعون عباسی کے مطابق انہوں نے پروڈکشن ہاؤس سے رابطہ کیا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ معاوضہ کے طور پر وہ کسی اور ڈرامے کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہوسکا۔
ڈرامے کی کاسٹنگ کے حوالے سے شمعون عباسی نے کہا کہ ان کے ذہن میں بڑے بھائی کے کردار کے لیے سید جبران، جن کے کردار کے لیے ثاقب سمیع، خوشی کے کردار کے لیے سجل علی، وہاج علی کے کردار کے لیے علی رضا، تَمکینت کے لیے مزنہ وقاص اور نادیہ افگن کی جگہ گلِ رانا تھیں۔
شمعون عباسی کے مطابق چینل احمد رضا میر کو بھی کاسٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ اگر سجل علی ڈرامے کا حصہ بنیں گی تو احد رضا میر شامل نہیں ہو سکتے اور اگر احد رضا میر ڈرامے کا حصہ ہوں گے تو سجل علی شامل نہیں ہو سکتیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بعد میں پوری کاسٹ تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ چینل نے یہ بتائی کہ اداکار نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے خیال میں ڈرامے کا کانسیپٹ کافی منفرد تھا اور کوئی اداکار اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔
واضح رہے کہ احد رضا میر اور سجل علی نے مارچ 2020 میں شادی کی تھی، تاہم مارچ 2022 میں ان کی طلاق کی خبریں سامنے آئیں، رواں سال مئی میں احد رضا میر کے والد نے بیٹے کی طلاق کی تصدیق کر دی تھی۔