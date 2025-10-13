پنجاب کابینہ میں توسیع، سابق اسپیکر رانا اقبال اور منشا بٹ کو وزیر بنانے کا فیصلہ
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کرلیا، سابق اسپیکر رانا اقبال اور منشا اللہ بٹ کے بطور وزیر حلف اٹھانے کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق پنجاب کی کابینہ میں توسیع کی جارہی ہے، اس حوالے سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے، نئے وزرا میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال، منشا اللہ بٹ شامل ہوں گے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ انوشہ رحمٰن کو وزیراعلیٰ کی سینئر مشیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آج ہی دونوں نئے وزرا کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں رانا اقبال اور منشا اللہ بٹ حلف اٹھائیں گے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم دونوں نئے وزرا سے حلف لیں گے۔
یاد رہے کہ 6 مارچ 2024 کو پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔
گورنر ہاؤس لاہور میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی تھی، جہاں گورنر پنجاب بلیغ الرحمٰن نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا تھا، تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔
حلف اٹھانے والوں میں مریم اورنگزیب، عاشق حسین کرمانی، کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات شامل تھے۔
اسی طرح خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، بلال اکبر خان، صہیب احمد ملک، رمیش سنگھ اروڑا، خلیل طاہر، عظمیٰ بخاری، فیصل ایوب اور چوہدری شافع حسین نے بھی حلف اٹھایا تھا۔
حلف اٹھانے والے دیگر ارکان میں سردار شیر علی گورچانی، سہیل شوکت بٹ، ذیشان رفیق، اور مجتبیٰ شجاع الرحمٰن شامل تھے۔
بعد ازاں پنجاب کے وزرا کا سرکاری طور پر محکموں کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے مطابق مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہوں گی، انہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جنگلات اور ماحولیات کے محکمے دیے گئے تھے۔
کاظم پیرزادہ کو محکمہ آبپاشی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، عظمیٰ بخاری کو اطلاعات و نشریات، رانا سکندر حیات کو پرائمری ایجوکیشن، خواجہ عمران نذیر کو پرائمری ہیلتھ، خواجہ سلمان رفیق کو اسپیشلایزڈ ہیلتھ اور عاشق حسین شاہ کو زراعت کا محکمہ دیا گیا تھا۔
اسی طرح خلیل طاہر سندھو کو انسانی حقوق، رمیش سنگھ اروڑہ کو اقلیتی امور، فیصل کھوکھر کو کھیل، ذیشان رفیق کو بلدیات، صہیب بھرت کو مواصلات، چوہدری شافع حسین کو تجارت و صنعت، شیر علی گورچانی کو مائنز اینڈ منرلز، مجتبیٰ شجاع کو محکمہ خزانہ اور سہیل شوکت کو سوشل ویلفیئر کا محکمہ دیا گیا تھا۔
صوبائی وزرا کے محکموں کا نوٹی فکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔