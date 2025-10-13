ہم ایوارڈز کی شاندار تقریب، بلال عباس اور درِفشاں سلیم نے بہترین آن اسکرین جوڑی کا ایوارڈ حاصل کرلیا
امریکا کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والے دسویں ہم ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب میں شوبز ستاروں نے اپنی شاندار پرفارمنسز سے محفل کو جگمگا دیا، اس موقع پر بلال عباس اور درِ فشاں سلیم نے بہترین آن اسکرین جوڑی کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔
ہم ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب امریکا کے شہر ہیوسٹن میں 12 اکتوبر کو منعقد ہوئی، جس میں ہم ٹی وی نیٹ ورک پر نشر ہونے والے ڈراموں کے اداکاروں، ہدایت کاروں اور لکھاریوں کو ان کی شاندار کارکردگی پر ایوارڈز سے نوازا گیا۔
تقریب میں شوبز ستاروں کی شاندار پرفارمنسز نے محفل کو چار چاند لگا دیے، ہمایوں سعید، مہوش حیات، رمشا خان اور شجاع اسد سمیت متعدد فنکاروں نے اسٹیج پر یادگار پرفارمنسز پیش کیں۔
ایوارڈز کی فہرست میں اس سال ڈراما سیریلز ’عشق مرشد‘ اور ’زرد پتوں کے بن‘ نمایاں رہے۔
بلال عباس خان کو ’عشق مرشد‘ کے لیے بہترین اداکار اور سجل علی کو ’زرد پتوں کے بن‘ کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔
فاروق رند نے ’عشق مرشد‘ کے لیے اور صیفی حسن نے ’زرد پتوں کے بن‘ کے لیے بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔
بلال عباس خان اور درِ فشاں سلیم کو ’عشق مرشد‘ میں 2024 کی بہترین آن اسکرین جوڑی قرار دیا گیا۔
فیصل قریشی کو ڈراما سیریل ’ظلم‘ کے لیے منفی کردار میں بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا، جب کہ سید تنویر حسین کو ’زرد پتوں کے بن‘ کے لیے امپیکٹ فل ایوارڈ سے نوازا گیا۔
علی طاہر نے ’زرد پتوں کے بن‘ کے لیے بہترین معاون اداکار کا اعزاز حاصل کیا، جب کہ نادیہ جمیل کو ’خوشبو میں بسے خط‘ کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔
سحر ہاشمی نے ’ظلم‘ کے ذریعے بہترین ڈیبیو اداکارہ کا ایوارڈ جیتا، جب کہ ضرار خان بہترین ڈیبیو اداکار قرار پائے۔
ڈراما سیریل ’عشق مرشد‘ کے لیے احمد جہانزیب کو بہترین اوریجنل ساؤنڈ ٹریک کا ایوارڈ دیا گیا، جب کہ ہم اسپیشل گولڈ پلیٹ ونر کے طور پر عدنان صدیقی کو اعزاز سے نوازا گیا۔
مصطفیٰ آفریدی نے ’زرد پتوں کے بن‘ کے لیے بہترین ڈراما لکھاری کا ایوارڈ جیتا، جب کہ ’سلطنت‘ کو لانگ رننگ سیریل اور ’بے رنگ‘ کو بیسٹ پرفارمنگ سوپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔
ہانیہ عامر کو گلوبل اسٹار ایوارڈ دیا گیا، جب کہ بہترین ڈرامے کا ایوارڈ ’عشق مرشد‘ نے اپنے نام کیا۔