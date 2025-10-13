خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی
خیبرپختونخوا کے نو منتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا صرف عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی، میرا لیڈر جب آپریشن کے خلاف ہے تو یہاں کوئی آپریشن نہیں کرسکتا۔
صوبے کا 30 واں وزیراعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے پیسہ ہے نہ کرسی، بانی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) عمران خان کو ان کی فیملی کے مشورے کے بغیر کہیں اور منتقل کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ براہ مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، جو بھی پالیسی بنائیں، اس میں خیبرپختونخوا کی حکومت، یہاں کے عوام اور قبائلی لوگوں کو اعتماد میں لیں، ان شا اللہ مثبت جواب آئے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو بتایا گیا تھا کہ ایک دفعہ آپ پھر خیبرپختونخوا میں دہشتگردی لا رہے ہیں، تو آپ یہ پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں، لوگوں نے جب مزاحمت شروع کی اور جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ بھاگ نکلے، کچھ وہاں رہے، جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ایک بار پھر دہشتگردی آ رہی ہے، تو آپ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
نو منتخب وزیراعلیٰ نے کہا کہ جس طرح ہمارا لیڈر ملٹری آپریشن کے خلاف ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپریشن نہیں کرسکتا، فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں، دنیا ڈائیلاگ کی طرف جا رہی ہے، آپ نے کتنے آپریشن کرلیے، دہشتگردی پھر واپس آگئی، یعنی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، تمام فیصلے بند کمروں میں کیے گئے، ذات کے لیے فیصلے کیے گئے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔
انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا حل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خیبرپختونخوا میں دہشت گردی ہے، اگر ایسا ہے تو یہاں کی صوبائی حکومت، منتخب نمائندوں، لوکل گورنمنٹ اور قبائلی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے، ان کی رائے کے مطابق فیصلے کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ہم عمران خان سے عشق کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، جو سیاست کرتے تھے، ہم عشق کرتے ہیں، آپ نے جس طرح قبائلیوں کو عزت بخشی، اور شعور دیا ہے، میں آپ کو یقین دلواتا ہوں، کہ خیبرپختونخوا صرف عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ میرا لیڈر صرف خیبرپختونخوا اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، وہ جانتے تھے کہ قبائلی محرومی کا شکار ہیں، آج تمام قبائلی عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔
نئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ میں پرچی سے وزیراعلیٰ نہیں بنا، قبائلی علاقے ترقی میں پیچھے رہ گئے، ان میں احساس محرومی موجود تھا، جو اب ختم ہونے جا رہا ہے، قبائلیوں کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے مجھے وزیراعلیٰ بنایا گیا ہے، میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو اور شریف نہیں ہے، میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے، جہاں کے عوام خوشیاں منا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے خاندان کا کوئی فرد سیاست میں نہیں، میرے انتخاب پر قبائلی اضلاع میں خوشیاں منائی جارہی ہیں، اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہوں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ آفریدی ہونے کی وجہ سے جب وزیراعلیٰ کے لیے میرا نام سامنے آیا تو ایک مائنڈ سیٹ نے مخالفت کی، ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ قبائلی ہمیشہ مرنے کے لیے ہیں، ان کے حقوق اور معدنیات پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہی مائنڈ سیٹ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہا ہے۔
انہوں نے اپنے خطاب کے دوران شعر بھی پڑھا کہ ……….
’وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں
ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں
وہ، جن کی اپنی لنگوٹی تک پھٹی ہوئی ہے
ہماری پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں‘
سہیل آفریدی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے افغان مہاجرین کو سنبھالا، جگہ دی اور کھانے پینے کا انتظام کیا، انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے اسی طرح عوام کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، جیسے علی امین گنڈاپور نے کیے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں ارشد شریف کو شہید قرار دیتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔
اپنے پہلے خطاب میں نئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے بجلی کی کمی اور پانی کے مسائل کے حل کے لیے شمسی توانائی کے ذریعے ایک لاکھ 20 ہزار گھروں کو بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا، اور کہا کہ اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے بارڈر پر واقع مارکیٹیں کھولیں گے۔
انہوں نے دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی ٹھوس پالیسیاں بنانے کا عزم ظاہر کیا، اور کہا کہ ہیلتھ کارڈ میں مزید بڑی بیماریوں کا علاج بھی شامل کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو 3 ماہ تک مکمل ذمہ داری صوبائی حکومت اٹھائے گی۔
انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے مفت علاج کی سہولت کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ تعلیم پر فوکس کریں گے، انصاف تعلیم پروگرام کے تحت مفت تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اسکولوں سےباہر بچوں کو واپس لائیں گے اور شرح خواندگی بہتر بنائیں گے، امن و امان کے لیے سرمایہ کاری کریں گے، قانون نافذ کرنے والی استعداد کار بڑھاکر بد امنی اور دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے۔
نئے وزیراعلیٰ نے سیاحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دینے اور سیاحوں کے لیے نئے مقامات کھولنے، انفرااسٹرکچر بہتر بنانے کا بھی اعلان کیا۔
سہیل آفریدی جب حلف اٹھاکر خطاب کے لیے قائد ایوان کی نشست پر پہنچے تو انہوں نے عمران خان کی تصویر بھی ڈائس پر رکھی ہوئی تھی۔
اپنے خطاب میں نو منتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ ’میں سرکاری گاڑیوں اور پروٹوکول کا شوقین نہیں ہوں، جیسا تھا ویسا ہوں اور ایسا ہی رہوں گا، جس دن عمران خان ہدایت دیں گے، اسی دن کرسی کو لات مار کر چھوڑدوں گا۔