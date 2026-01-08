  • KHI: Clear 16.2°C
  • LHR: Fog 6.7°C
  • ISB: Clear 8.2°C
  • KHI: Clear 16.2°C
  • LHR: Fog 6.7°C
  • ISB: Clear 8.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایران میں احتجاج کا 12 واں روز، مظاہرے کے دوران پولیس افسر جاں بحق

اے ایف پیشائع 08 جنوری 2026 02:41pm
یہ اسلامی جمہوریہ میں2023 کی ملک گیر ریلیوں کے بعد سے سب سے سنگین احتجاجی تحریک ہے، جو خواتین کے لیے سخت لباس کے ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والی مہسا امینی کی دورانِ حراست موت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ فوٹو: اے ایف پی
یہ اسلامی جمہوریہ میں2023 کی ملک گیر ریلیوں کے بعد سے سب سے سنگین احتجاجی تحریک ہے، جو خواتین کے لیے سخت لباس کے ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والی مہسا امینی کی دورانِ حراست موت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ فوٹو: اے ایف پی

ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز دارالحکومت تہران میں مظاہرے کے دوران چاقو لگنے سے ایک پولیس افسرجاں بحق ہو گیا۔

فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ’تہران کے مغرب میں واقع ضلع ملارد میں پولیس فورس کے ایک رکن شاہین دہقان مشتعل مظاہرین پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران چاقو لگنے کے بعد شہید ہو گئے‘۔

مقامی میڈیا کے مطابق ملزمان کی شناخت کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کا آغاز 28 دسمبر کو اس وقت ہوا جب تہران کے تاجروں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ریال کی قدر میں کمی کے خلاف مظاہرہ کیا، جس کے بعد دیگر شہروں میں بھی مظاہرے شروع ہوگئے۔

سرکاری بیانات اور مقامی میڈیا پر مبنی اے ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق یہ مظاہرے ایران کے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل چکے ہیں اور ان میں سکیورٹی فورسز کے ارکان سمیت درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔

یہ اسلامی جمہوریہ میں 2023-2022 کی ملک گیر ریلیوں کے بعد سے سب سے سنگین احتجاجی تحریک ہے، جو خواتین کے لیے لباس کے ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والی مہسا امینی کی دورانِ حراست موت کے بعد شروع ہوئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پی آئی اے نجکاری کے بعد بھی کب تک خسارے میں رہے گی؟

2

خیبرپختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، ترجمان پاک فوج

3

عمران خان سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

4

وینزویلا امریکا کو 5 کروڑ بیرل تک تیل فراہم کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ

5

چکوال کے قریب مسافر بس کھائی میں جاگری، پانچ افراد جاں بحق

6

کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز کردیا، وزیر داخلہ سندھ

7

اسلام آباد میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی یونٹ قائم کرنے کا اعلان

8

حکومت کا گیس مہنگی کرنے کے بجائے پیٹرولیم لیوی مزید بڑھانے کا منصوبہ

کارٹون

کارٹون : 8 جنوری 2026
کارٹون : 7 جنوری 2026